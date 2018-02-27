不得出售屠宰牛隻禁令 印度政府擬撤回

2018-02-27 15:47 中央社 新德里27日電



印度中央政府先前下令禁止牲畜市場出售屠宰牛隻引發爭議，經最高法院下令停止執行後，印度中央政府計劃撤回修訂草案爭議法條。

「印度快報」（The Indian Express）今天報導，印度中央政府在2017年版「防止虐待動物（監管牲畜市場）法」新版修正條文草案中，已經刪除與「屠宰」一詞有關的任何規定。

以印度教至上為意識型態的印度執政黨印度人民黨所組成的國家民主聯盟（NDA）政府，去年5月修法，下令印度全國牲畜市場不得販售用做屠宰的牛隻。

這項規定引發牛隻屠宰和皮革等行業的抗議，尤其可宰牛、吃牛肉的西孟加拉省、克勒拉省（Kerala）和梅加拉雅省（Meghalaya）民眾的不滿，認為這是印度人民黨強加意識型態於全國。

在最高法院受理訴願，停止執行印度中央政府執行相關命令後，負責「保護動物法」草案修訂的聯邦法律部（Union Law Ministry）已與各省及動保人士、牲畜貿易商協商，再修訂相關辦法。

印度教視印度牛為神聖動物，不得宰殺和食用，但一些激進印度教組織將範圍擴大到印度牛以外的牛種。

主張印度教至上的印度人民黨執政後，各地經常發生激進印度教徒暴力阻止合法牛隻屠宰和牛肉、皮革銷售事件，導致牛隻屠宰和販售成為印度社會爭議問題。