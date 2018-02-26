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澳洲節目專訪紐國女總理 主持人「怪叔叔」問題惹眾怒

2018-02-26 14:54聯合報 記者許祖菱╱即時報導

紐西蘭女總理賈辛達．阿爾登（左）和伴侶蓋福德（右）接受澳洲節目訪問。圖／翻攝「6...
紐西蘭女總理賈辛達．阿爾登（左）和伴侶蓋福德（右）接受澳洲節目訪問。圖／翻攝「60分鐘」推特
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英國廣播公司（BBC）報導，紐西蘭女總理賈辛達．阿爾登（Jacinda Ardern）日前接受澳洲節目訪問，節目主持人伍利（Charles Wooley）暗藏性別歧視的發言，引起紐西蘭觀眾反感。

伍利是一名資深記者，也是澳洲節目「60分鐘」主持人。他在節目中形容37歲的阿爾登「年輕貌美」又「迷人」，還說自己就像紐西蘭人一樣愛上了總理。

由節目推特釋出的片段可以看到，伍利訪問了阿爾登，以及她的伴侶蓋福德（Clarke Gayford）。他先是問了1月宣布懷孕消息的阿爾登預產期是那一天，接著問她：「我很好奇有多少人會回頭算是哪一天受孕？」

阿爾登聽見問題後，微微翻了白眼後回答「選舉過後」，但不想再多做評論。

另一個片段則是伍利得知蓋福德在家裡會洗衣服，還將成為「家庭主夫」帶小孩時露出了驚訝的神情。

訪問釋出後，紐西蘭網友一面倒批評「超詭異」。網友艾蜜莉留言：「評論阿爾登到底有多迷人，似乎和她作為國家領導人的能力無關。」

另名網友則批評，他原本期待第二段節目能談談阿爾登的政策，但只看到更多對阿爾登外表、懷孕的相關評論。

有澳洲網友碧琳達出面緩頰：「親愛的紐西蘭同胞，你知道的，每個人都認識一個怪叔叔，會出現在聖誕節場合讓你避之唯恐不及。很抱歉讓他訪問了你們的總理。」

阿爾登去年8月當選紐西蘭工黨史上第二位女性黨魁。競選期間有當地電視主持人問她，如果擔任首相「可不可以請產假去生小孩」，讓她在節目上勃然大怒並回應：「要求女性在職場回答這樣的問題，實在讓人不能接受。」

阿爾登表示，女性生育選擇不該影響未來工作機會。但競選總理2個月期間，阿爾登是否要生兒育女卻一直成為媒體焦點。

紐西蘭澳洲

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