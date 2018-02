澳洲節目專訪紐國女總理 主持人「怪叔叔」問題惹眾怒

紐西蘭女總理賈辛達.阿爾登(左)和伴侶蓋福德(右)接受澳洲節目訪問。圖/翻攝「60分鐘」推特 分享 facebook

英國廣播公司(BBC)報導,紐西蘭女總理賈辛達.阿爾登(Jacinda Ardern)日前接受澳洲節目訪問,節目主持人伍利(Charles Wooley)暗藏性別歧視的發言,引起紐西蘭觀眾反感。

伍利是一名資深記者,也是澳洲節目「60分鐘」主持人。他在節目中形容37歲的阿爾登「年輕貌美」又「迷人」,還說自己就像紐西蘭人一樣愛上了總理。

由節目推特釋出的片段可以看到,伍利訪問了阿爾登,以及她的伴侶蓋福德(Clarke Gayford)。他先是問了1月宣布懷孕消息的阿爾登預產期是那一天,接著問她:「我很好奇有多少人會回頭算是哪一天受孕?」

阿爾登聽見問題後,微微翻了白眼後回答「選舉過後」,但不想再多做評論。

另一個片段則是伍利得知蓋福德在家裡會洗衣服,還將成為「家庭主夫」帶小孩時露出了驚訝的神情。

訪問釋出後,紐西蘭網友一面倒批評「超詭異」。網友艾蜜莉留言:「評論阿爾登到底有多迷人,似乎和她作為國家領導人的能力無關。」

另名網友則批評,他原本期待第二段節目能談談阿爾登的政策,但只看到更多對阿爾登外表、懷孕的相關評論。

有澳洲網友碧琳達出面緩頰:「親愛的紐西蘭同胞,你知道的,每個人都認識一個怪叔叔,會出現在聖誕節場合讓你避之唯恐不及。很抱歉讓他訪問了你們的總理。」

阿爾登去年8月當選紐西蘭工黨史上第二位女性黨魁。競選期間有當地電視主持人問她,如果擔任首相「可不可以請產假去生小孩」,讓她在節目上勃然大怒並回應:「要求女性在職場回答這樣的問題,實在讓人不能接受。」

阿爾登表示,女性生育選擇不該影響未來工作機會。但競選總理2個月期間,阿爾登是否要生兒育女卻一直成為媒體焦點。

With an unexpected - but very exciting - pregnancy, when @jacindaardern gives birth in June, she’ll become the first elected female western leader to have a child in office. #60Mins pic.twitter.com/mCB9rxeT81