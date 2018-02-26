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印尼執政黨宣布 推舉總統佐科威競選連任

2018-02-26 14:39中央社 雅加達26日專電

印尼現任總統佐科威。路透
印尼現任總統佐科威。路透
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印尼執政黨民主奮鬥黨主席、前總統梅嘉娃蒂近日宣布，民主奮鬥黨再度推舉總統佐科威，代表民主奮鬥黨參選2019年總統大選

梅嘉娃蒂日前在峇里島參加第3屆民主奮鬥黨全國工作會議時做出上述宣示，由民主奮鬥黨幹部阿農（Pramono Anung）在推特上轉達此訊息。

阿農表示，民主奮鬥黨召開第3屆全國工作會議時透過表決，推舉佐科威成為民主奮鬥黨2019至2024年任期的總統參選人，希望佐科威獲得全國人民的支持。贏得選舉。

對此，佐科威表達感激，他以個人身份感謝梅嘉娃蒂，並推舉他代表民主奮鬥黨參選2019年總統大選。

平民出身的佐科威自2014年就任總統以來，力推改革肅貪，推動多項大型基礎建設，並推出16套經濟振興方案，鬆綁投資限制，提振印尼經濟發展。他的親民樸實作風也深獲民眾好評。

根據印尼選舉法規，政黨或政黨聯盟必須獲得至少25%選票或20%國會席次，才有資格提名正副總統候選人，因此，政黨之間彼此結盟，共同推派一組正副總統候選人角逐大選已成常態。外界把將於2019年4月登場的國會大選視為7月總統大選的前哨戰。

目前印尼國會的政黨席次分布為，民主奮鬥黨以18.95%居冠，是國會最大黨。其次依序為從業黨14.75%、大印尼運動黨11.81%、民主黨10.19%、民族復興黨9.04%、國民使命黨7.59%。公正福利黨6.79%、國家民主黨6.72%、建設團結黨6.53%、民心黨5.26%、星月黨1.46%、公正團結黨0.91%。

外界預料佐科威2019年尋求連任的最強對手仍是2014總統選戰的對手、大印尼運動黨主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）。雖然普拉伯沃在2014年總統選舉中敗給佐科威，不過，他在反對陣營及基層選民中仍有可觀實力及支持度。

值得注意的是，擊敗佐科威政壇盟友、前雅加達省長鍾萬學的現任雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan），正是由普拉伯沃領導的大印尼運動黨提名參選。外界也看好阿尼斯搭檔普拉伯沃角逐2019年正副總統大選，將是挑戰佐科威連任的勁敵。

印尼總統大選

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