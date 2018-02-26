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普亭修憲延任 杜特蒂、文在寅跟進

2018-02-26 00:12聯合報 編譯王麗娟／綜合報導

俄羅斯總統普亭去年底宣布今年競選連任，外界預料他篤定當選，執政將長達廿四年。 美...
俄羅斯總統普亭去年底宣布今年競選連任，外界預料他篤定當選，執政將長達廿四年。 美聯社
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多數國家修憲更改總統任期，泰半是因總統任期僅一屆，不得連任，如菲律賓、南韓都計畫修憲讓總統可連任；俄羅斯則是在二○○八年修憲將總統任期從四年改為六年，得連任一期共十二年，為普亭回鍋再任總統鋪路。

菲國現行憲法規定總統任期六年，不得連任。今年一月十六日，菲律賓眾議院通過召集國會參眾兩院組成修憲委員會的決議，準備修改一九八七年制定的憲法，將菲律賓由中央集權改為聯邦制，總統由現行只能做一任改為可連任一次。反對派稱，杜特蒂的目的不是放權，而是透過修憲尋求連任，杜特蒂否認此說 ，稱自己「已閱盡人生」。

南韓總統任期五年，不得連任。遭罷黜總統朴槿惠二○一六年時，以南韓總統只能擔任一屆做法，不符國家需求，要求成立特別委員會展開修憲討論，讓總統得以連任。朴槿惠因密友干政醜聞下台、文在寅上台後，南韓持續有政黨主張就總統任期修憲。

文在寅今年一月初呼籲國會快速起草一份憲法修正案，以期能在今年六月南韓舉行地方選舉時，同時就修憲舉行公投。文在寅冀望修憲將總統任期改為四年，得連任一屆。文在寅也強調，他本人不會尋求連任。

俄國憲法原規定總統任期為四年，得連任一次，二○○八年首次修憲，更改為任期六年，可連任一次。總統普亭去年底宣佈今年將競選連任，若當選連任且做滿，普亭任期二○二四年才會結束，普亭執政也將長達廿四年。

普亭兩千年上台，當了兩任總統後，礙於憲法規定，二○○八年到總理位子過了個水，二○一二年再回鍋當總統。普亭擔任總理期間，俄國完成修憲，不僅清除普亭回任總統障礙，並把總統任期期限，從四年延長為六年。

修憲普亭南韓文在寅杜特蒂

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