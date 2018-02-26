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朱宗慶打擊樂團星國演出

2018-02-26 01:47中央社 新加坡25日專電

新加坡華藝節登場，這也是濱海藝術中心致力推廣新加坡多元文化的代表性藝術節之一，今年邀朱宗慶打擊樂團以打擊樂為媒介，不僅獲熱烈迴響，也讓世界聽見台灣的聲音。

這是朱宗慶打擊樂團時隔20多年後，再次造訪新加坡，也首度赴濱海藝術中心舞台演出。

藝術總監朱宗慶指出，多年來，樂團的蛻變與成長相當大，因此，這次有機會再來到新加坡，透過風格與形式各異的打擊樂曲目，展現樂團致力透過委託創作累積實力、形塑風格的成果。

朱宗慶表示，希望透過這次赴星演出，完美呈現這些融合傳統與現代元素，展現當今世界多樣性與來自台灣多元文化特色的打擊樂作品。

尤其，充滿活力的開幕演出曲目，令來自各國的觀眾驚豔，除旅星僑界前往加油打氣外，也有赴星旅遊的澳洲朋友對樂團演出印象深刻。

朱宗慶指出，將秉持以台灣為家、世界為舞台精神，讓世界聽見台灣的聲音，希望透過今年在新加坡華藝節的成功出擊，為今後赴印尼、泰國、馬來西亞等海外演出打下重要頭陣。

朱宗慶打擊樂團今年首度受邀在新加坡濱海藝術中心演出，每首樂曲皆獲得熱烈掌聲，把現場氣氛炒熱至最高點。

朱宗慶打擊樂團受新加坡華藝節邀請，除參與戶外開幕演出，並在濱海藝術中心音樂廳舉辦「擊樂之悅」音樂會，今天再由團員黃堃儼、盧煥韋、陳宏岳進行打擊樂工作坊與新加坡民眾熱情互動。

新加坡台灣馬來西亞

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