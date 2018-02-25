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高山滑雪／祖父曾參韓戰 馮恩將其骨灰灑在賽場

2018-02-25 14:17聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國女子高山滑雪名將琳賽‧馮恩今年參加南韓冬季奧運，成功摘下奧運銅牌。美聯社
美國女子高山滑雪名將琳賽‧馮恩今年參加南韓冬季奧運，成功摘下奧運銅牌。美聯社
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美國女子高山滑雪名將琳賽‧馮恩（Lindsey Vonn）今年參加南韓冬季奧運，成功摘下奧運銅牌，並在南韓土地灑下參加過韓戰的祖父骨灰，這讓她最後一次參加奧運別具意義。

33歲的馮恩透露，她幾天前將祖父的骨灰灑在滑降（Downhill）比賽場地附近高山的一塊石頭上，她的祖父曾參加1950-53年的韓戰。去年馮恩來南韓被任命擔任平昌奧運的大使時，有人告訴她那塊石頭很特別，她形容那個地點是「準備滑降的好地方」。

馮恩在本月平昌奧運記者會上談到去年11月離世的祖父時忍不住落淚，她說：「我好想他，他是我生命中重要的一部分，我好希望他能活著看我（參加今年奧運）。但我知道他肯定正看著，我知道他會幫我，我也會為他贏得獎牌。」

馮恩21日在滑降比賽奪得銅牌，成為歷來年紀最大的女子高山滑雪摘牌選手，但在22日的高山滑雪女子超級大回轉項目卻無緣摘獎，這可能是她奧運生涯中的最後一役。

馮恩表示：「能在奧運為祖父而戰，對我相當特別，我極盡一切努力為他贏牌。我贏了銅牌，這對我相當特別，我相信他會為我感到驕傲。」

一群南韓長者22日送馮恩南韓傳統的飾品、手套和感謝信，以此感謝其祖父在韓戰時的貢獻，馮恩多次點頭致意，不停言謝。

馮恩的祖父基爾多（Don Kildow）當年在美國陸軍工兵部隊服役兩年，地點就在本次南韓奧運三個比賽場地之一的旌善郡附近。基爾多後來沒有機會再回南韓，但經常思念南韓。一起來觀賽的馮恩父親表示，他將其父骨灰灑在南韓多處。

奧運結束後，馮恩將返回美國準備世界盃決賽，但現在她要和家人一起享受在奧運的最後幾天。

馮恩在冬奧前曾表示，她「代表美國出賽平昌冬奧，而非代表川普」，引發網路酸民砲轟，甚至有人詛咒她比賽時「扭斷脖子」。她23日接受「財經論談」電話訪問時表示，她沒想到會有那麼多仇恨流言，這就是她不愛談政治的原因。

她說：「這很難取得平衡，我不希望避答重要提問，但我也不願挑撥與我有不同信念的人。我有我的看法，不過不用一直強調。」

馮恩曾參加過四次冬奧，17歲時在2002年美國鹽湖城冬奧首次出賽，2006年參加義大利都靈冬奧，接著在2010年加拿大溫哥華冬奧奪下一金一銅，無奈她因負傷無法參加2014年俄羅斯索契冬奧。馮恩今年以33歲的年紀參加南韓冬奧，其實已瀕臨女子滑雪選手退休年齡的極限。

美國女子高山滑雪名將琳賽‧馮恩今年參加南韓冬季奧運時，將曾參加過韓戰的祖父骨灰灑...
美國女子高山滑雪名將琳賽‧馮恩今年參加南韓冬季奧運時，將曾參加過韓戰的祖父骨灰灑在南韓土地上。美聯社
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