法國農牧陷困境 馬克宏無畏噓聲展誠意

2018-02-25 01:50 中央社 巴黎24日專電



法國農牧業面臨農產品價格低、市場開放等問題，業者的不滿蓄積已久，近年總統參觀巴黎國際農業大展時都免不了被噓，但現任總統馬克宏罕見地待上一整天，與農人當面溝通。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天首度以總統身分參觀在巴黎舉辦的國際農業大展（SIA），他上午8時不到就抵達會場，先與農牧團體和工會代表會談。

近年法國農牧面臨多種困境，前總統歐蘭德（Francois Hollande）參觀國際農業大展時，就數度遇上不滿的農人當面批評或給予噓聲；馬克宏去年以熱門候選人身分參觀展覽時，頭上甚至被砸了一顆蛋。

法國是歐洲農業大國，累積多年的問題在近幾年陸續浮現，憤怒的農牧業者多次在全國各地遊行抗議。

長期以來，農牧業者不滿零售商場和食品加工業壓低農產品的收購價格，許多人辛苦一整年，幾乎沒有假期，所得也只比基本薪資差不了多少，部分農產品價格過低，有時甚至不敷成本，例如牛乳。

根據農業部資料，2016年一名非領固定工薪的農人平均收入為1萬8293歐元（約新台幣65萬8000元），比2015年驟減29%，平均每月為1524歐元。作為對照，法國今年的基本月薪定為1498.47歐元。

農牧業者也不滿政府打算調整「單純弱勢區域」（ZDS）補助對象。法國政府過去列出一些因自然條件不利、導致農產收穫低於平均數量的農地範圍，並給予補助，但劃設範圍自1976年起就沒有更動，政府打算更新資料，把一些條件已改善的區域移出補助範圍，招來抗議。

此外，歐盟正與南美洲的「南方共同市場」（Mercosur）進行貿易談判，法國畜牧業者擔心市場被較低價肉品瓜分，要求政府採取保衛措施。

還有一項爭議，在於化學物質嘉磷塞（glyphosate）的使用。在歐盟國家中，法國特別反對使用這種常見農藥成分，馬克宏計劃於3年內禁用；但法國國家農人工會聯盟（FNSEA）支持續用，認為這能確保收穫量。

馬克宏就任以來，不時被輿論批評親富及過於以都市角度思考，忽視鄉村地區的聲音。他今天預定在展場待上一整天，罕見地在開館前抵達、閉館後才離開，而非象徵性走馬看花，展現了解決農牧危機的誠意。

他在參觀展場時，仍遇到牧牛人報以噓聲，還有農人與他爭辯嘉磷塞問題，但也有人給他一些掌聲。