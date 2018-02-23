川普宣布對北韓新一輪制裁 台灣赫然在名單內

2018-02-23 23:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



美國政府正對北韓實施歷來規模最大的制裁方案，希望打擊與北韓有往來的船運商、貿易公司以及船隻，其中也包括台灣。圖為台灣投資公司「比利恩油品集團」租用的香港籍貨船「方向永嘉」，去年涉嫌將油品轉移給北韓船隻。美聯社 分享 facebook

美國財政部在美東時間23日宣布，對北韓核武計畫實施歷來規模最大的美國制裁方案，希望打擊與北韓有往來的船運商、貿易公司以及船隻，瞄準一位個人、27家實體以及28艘船，其中也包括台灣。

根據美國財政部網站的聲明，這次瞄準的制裁對象為一位個人、27家實體以及28艘可能位於、或註冊於一些國家的船隻，而這些國家包括北韓、中國、新加坡、台灣、香港、坦尚尼亞、巴拿馬、馬紹爾群島以及葛摩聯盟（Comoros）。

美國總統川普在財政部發布聲明前說，財政部將採取新行動，藉由瞄準幫助北韓規避制裁的共56方船舶、船商及貿易公司，以進一步切斷北韓領導人金正恩政權賴以維繫核武計畫與軍隊的收入來源。

在船運與石油目標部分，美國財政部指出，這次共制裁九家跨國船運公司、以及這些公司旗下的九艘船。這些一次能載運價值超過550萬美元煤炭的船隻，不斷被用於從北韓出口煤炭，在海上換取煉油產品，金正恩政權則不斷用這些煤炭出口收入，資助其大規模毀滅武器與飛彈計劃。

美國財政部也點名台灣商人張永源（Tsang Yung Yuan，音譯），指控他與總部設在俄羅斯的一家北韓經紀商協調非法的北韓煤炭出口。

美國財政部指出，張永源過去曾有其他協助規避制裁的活動。美國財政部外國資產管控辦公室（OFAC）也指出，張永源擁有或掌控總部位於台灣的Pro-Gain集團公司、以及在馬紹爾群島與台灣註冊的Kingly Won國際公司等兩家實體。

根據美國財政部，2017年時，張永源與Kingly Won意圖與一家俄羅斯石油業者獨立石油公司（Independent Petroleum）進行一樁價值超過100萬美元的石油交易，而獨立石油公司被美國財政部OFAC點出在北韓能源業經營事業。

財政部表示，基於最新制裁行動，所有遭點名者在美國經手、由美國個人掌控、或在美國境內的一切利益或財產，都必須被封鎖，美國個人也禁止與遭點名的各方往來。

除了制裁，美國財政部OFAC也在與美國國務院與海岸巡防隊諮商後，發布全球航運公告，警告持續從北韓往返運輸貨物的龐大制裁風險。

【中央社台北24日電】

針對美國財政部23日新公布與北韓交易的個人及實體制裁清單中，包含台灣個人與公司，外交部表示，政府持續與美方就制裁北韓保持密切聯繫，並重申政府配合國際制裁北韓的決心。

外交部23日深夜表示，政府也將持續針對國內管轄範圍內，各項可能涉及資助北韓的個人與實體等進行調查，展現政府積極配合國際制裁北韓的決心，也善盡國際社會負責任的利害關係者的本份。同時，政府也再度呼籲台灣民眾與企業切勿從事違反聯合國安理會相關決議的金融及商業行為，以免遭受制裁。

外交部指出，中華民國作為國際社會負責任的一員，一向積極配合國際制裁北韓的行動。政府數月來一連串配合國際制裁北韓的努力，已經獲得美國及國際社會肯定，美方也曾表示感謝台灣有力且及時的作為，以及台灣持續承諾對北韓施加外交與經濟壓力的行動，為國際社會樹立珍貴榜樣。

外電報導，美國這波制裁名單共有56家企業、船隻與個人名列其中，台灣、中國、香港與新加坡等地的企業在名單上。