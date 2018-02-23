親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普宣布對北韓新一輪制裁 台灣赫然在名單內

2018-02-23 23:57經濟日報 記者簡國帆╱即時報導

美國政府正對北韓實施歷來規模最大的制裁方案，希望打擊與北韓有往來的船運商、貿易公...
美國政府正對北韓實施歷來規模最大的制裁方案，希望打擊與北韓有往來的船運商、貿易公司以及船隻，其中也包括台灣。圖為台灣投資公司「比利恩油品集團」租用的香港籍貨船「方向永嘉」，去年涉嫌將油品轉移給北韓船隻。美聯社
分享

美國財政部在美東時間23日宣布，對北韓核武計畫實施歷來規模最大的美國制裁方案，希望打擊與北韓有往來的船運商、貿易公司以及船隻，瞄準一位個人、27家實體以及28艘船，其中也包括台灣。

根據美國財政部網站的聲明，這次瞄準的制裁對象為一位個人、27家實體以及28艘可能位於、或註冊於一些國家的船隻，而這些國家包括北韓、中國、新加坡、台灣、香港、坦尚尼亞、巴拿馬、馬紹爾群島以及葛摩聯盟（Comoros）。

美國總統川普在財政部發布聲明前說，財政部將採取新行動，藉由瞄準幫助北韓規避制裁的共56方船舶、船商及貿易公司，以進一步切斷北韓領導人金正恩政權賴以維繫核武計畫與軍隊的收入來源。

在船運與石油目標部分，美國財政部指出，這次共制裁九家跨國船運公司、以及這些公司旗下的九艘船。這些一次能載運價值超過550萬美元煤炭的船隻，不斷被用於從北韓出口煤炭，在海上換取煉油產品，金正恩政權則不斷用這些煤炭出口收入，資助其大規模毀滅武器與飛彈計劃。

美國財政部也點名台灣商人張永源（Tsang Yung Yuan，音譯），指控他與總部設在俄羅斯的一家北韓經紀商協調非法的北韓煤炭出口。

美國財政部指出，張永源過去曾有其他協助規避制裁的活動。美國財政部外國資產管控辦公室（OFAC）也指出，張永源擁有或掌控總部位於台灣的Pro-Gain集團公司、以及在馬紹爾群島與台灣註冊的Kingly Won國際公司等兩家實體。

根據美國財政部，2017年時，張永源與Kingly Won意圖與一家俄羅斯石油業者獨立石油公司（Independent Petroleum）進行一樁價值超過100萬美元的石油交易，而獨立石油公司被美國財政部OFAC點出在北韓能源業經營事業。

財政部表示，基於最新制裁行動，所有遭點名者在美國經手、由美國個人掌控、或在美國境內的一切利益或財產，都必須被封鎖，美國個人也禁止與遭點名的各方往來。

除了制裁，美國財政部OFAC也在與美國國務院與海岸巡防隊諮商後，發布全球航運公告，警告持續從北韓往返運輸貨物的龐大制裁風險。

【中央社台北24日電】

針對美國財政部23日新公布與北韓交易的個人及實體制裁清單中，包含台灣個人與公司，外交部表示，政府持續與美方就制裁北韓保持密切聯繫，並重申政府配合國際制裁北韓的決心。

外交部23日深夜表示，政府也將持續針對國內管轄範圍內，各項可能涉及資助北韓的個人與實體等進行調查，展現政府積極配合國際制裁北韓的決心，也善盡國際社會負責任的利害關係者的本份。同時，政府也再度呼籲台灣民眾與企業切勿從事違反聯合國安理會相關決議的金融及商業行為，以免遭受制裁。

外交部指出，中華民國作為國際社會負責任的一員，一向積極配合國際制裁北韓的行動。政府數月來一連串配合國際制裁北韓的努力，已經獲得美國及國際社會肯定，美方也曾表示感謝台灣有力且及時的作為，以及台灣持續承諾對北韓施加外交與經濟壓力的行動，為國際社會樹立珍貴榜樣。

外電報導，美國這波制裁名單共有56家企業、船隻與個人名列其中，台灣、中國、香港與新加坡等地的企業在名單上。

北韓核武川普

相關新聞

控北韓金英哲害軍艦沉沒 南韓議員要求處決

2018-02-23 21:02

伊凡卡、北韓代表不同框 座位安排傷腦筋

2018-02-23 20:11

洛興雅55座村莊 遭緬甸政府夷為平地

2018-02-23 19:11

加拿大總理訪印度狀況多 錫克教刺客竟受邀

2018-02-23 17:57

堅持朝鮮半島無核化！文在寅：無法承認北韓為擁核國家

2018-02-23 23:03

史無前例「債務互換」：東非塞席爾，搶救海洋抵銷國債

2018-02-23 17:30

伊凡卡來了！川普長女抵韓獲紅毯歡迎 將會文在寅

2018-02-23 17:11

暴力激化 義大利大選蒙「黑」影

2018-02-23 16:55

美祭新制裁前夕 北韓嗆：要我棄核如等海水枯竭般愚蠢

2018-02-23 16:06

加拿大總理杜魯多訪印 這樣穿被嘲笑

2018-02-23 14:37

敘利亞圍困區遭轟炸 美國譴責俄羅斯

2018-02-23 13:39

為何這裡到處看得到槍 卻沒聽說過校園槍擊案？

2018-02-23 13:00

趕赴槍擊現場卻在門外乾等 美校警辭職

2018-02-23 12:57

金正哲結婚生子 遠離北韓權力核心

2018-02-23 11:59

紐時：中國大陸施壓台灣 美國謹慎反制

2018-02-23 11:46

中對台施壓 美媒：美加強與台關係

2018-02-23 11:16

18億跨國運毒案 警方用麵粉偷換古柯鹼偵破

2018-02-23 11:01

密會破局 潘斯批金與正扮邪惡家族要角

2018-02-23 10:10

遭控行為不當 聯國兒童基金會二號人物下台

2018-02-23 09:43

猶太人不是我殺的：波蘭國族史的灰色地帶

2018-02-23 09:42

孟國野象闖入洛興雅難民營 釀1童死30人傷

2018-02-23 09:29

種族歧視信件寄給哈利未婚妻 內藏粉末

2018-02-23 01:52

布魯塞爾郊區傳命案 無涉恐怖主義

2018-02-23 01:16

歐盟移民離開英國 創10年最高紀錄

2018-02-23 01:08

美態度放軟？ 伊凡卡不排除見北韓代表

2018-02-23 00:38

冬奧閉幕 北韓出招衝撞美制裁

2018-02-23 00:38
看更多

熱門文章

富家男為奪遺產欲弒雙親 結果反被父母「設計了」

2018-02-23 10:29

樹冰上噴中文簡體字惹怒日人 嫌犯落網非陸客

2018-02-23 11:17

醫生說只剩5年可活 婦人花光養老金享樂結果竟是誤診

2018-02-23 15:27

川普宣布對北韓新一輪制裁 台灣赫然在名單內

2018-02-23 23:57

二手茶壺竟是寶 台幣600元買入2348萬賣出

2018-02-23 22:10

她一句話 讓Snapchat市值暴跌383億元

2018-02-23 14:54

我跟州長很熟！她為換機位威脅空姐 反倒丟鐵飯碗

2018-02-21 15:07

「寧可失業也不願低就！」法國人對生活品質的堅持

2018-02-23 07:55

台海兩岸都是捕魚大國 衛星資料可佐證

2018-02-23 10:01

為何這裡到處看得到槍 卻沒聽說過校園槍擊案？

2018-02-23 13:00

一包喊價3萬台幣 麥當勞「四川沾醬」美國強勢回歸

2018-02-23 17:09

紐時：中國大陸施壓台灣 美國謹慎反制

2018-02-23 11:46

陸客雪崩式下滑 南韓旅遊業逆差創新高

2018-02-23 14:15

美股收斂漲幅 那斯達克連四跌

2018-02-23 06:41

夏普對海信徹告 放軟身段盼重返北美市場

2018-02-23 06:51

潘斯籲全美保守派 挺川普成為第46屆總統

2018-02-23 04:13

男子為引獵物模擬狼叫聲 太擬真被當成野狼擊斃

2018-02-23 12:46

美祭新制裁前夕 北韓嗆：要我棄核如等海水枯竭般愚蠢

2018-02-23 16:06

控北韓金英哲害軍艦沉沒 南韓議員要求處決

2018-02-23 21:02

澳洲客難忘台灣味 返澳拜師學藝開刈包店

2018-02-23 19:20

憤怒鳥股價腰斬只剩一半 問題出在哪裡？

2018-02-23 10:59

影／5歲男孩從三樓墜落 員警伸手接住救一命

2018-02-23 16:23

川普無視爭議 力推教師佩槍遏校園槍擊

2018-02-23 05:19

加拿大總理杜魯多訪印 這樣穿被嘲笑

2018-02-23 14:37

金正哲結婚生子 遠離北韓權力核心

2018-02-23 11:59

趕赴槍擊現場卻在門外乾等 美校警辭職

2018-02-23 12:57

18億跨國運毒案 警方用麵粉偷換古柯鹼偵破

2018-02-23 11:01

伊凡卡來了！川普長女抵韓獲紅毯歡迎 將會文在寅

2018-02-23 17:11

偷吃人妻強拍不雅照 密蘇里州長被訴

2018-02-23 13:53

伊凡卡、北韓代表不同框 座位安排傷腦筋

2018-02-23 20:11

英男不畏寒凍天氣 登950公尺高山執行寵物救援

2018-02-23 16:25

提「武裝教師」 川普狂推文

2018-02-23 14:28

川普：21歲以下應禁擁突擊步槍

2018-02-23 20:08

美元指數回跌至90以下 終止四連漲；日圓勁升

2018-02-23 07:33

影／遷徙季節到來 澳洲聖誕島紅蟹傾巢而出

2018-02-23 14:40

堅持朝鮮半島無核化！文在寅：無法承認北韓為擁核國家

2018-02-23 23:03

全美掀學潮 要求嚴管槍枝

2018-02-23 00:38

洛興雅55座村莊 遭緬甸政府夷為平地

2018-02-23 19:11

穆勒再出手 對川普前競選幕僚提新犯罪指控

2018-02-23 08:32

川普促教師佩槍阻槍擊 教師反嗆沒幫助

2018-02-23 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top