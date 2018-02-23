堅持朝鮮半島無核化！文在寅：無法承認北韓為擁核國家

2018-02-23 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



南韓總統文在寅23日說，無法承認北韓是擁核國家，而跟北韓的無核化談判和改善兩韓關係的談判則須齊頭並進。

青瓦臺發言人尹永燦（Yoon Young-Chan）在記者會上說，「這兩種談判應並行不悖，文總統並強調美國和南韓之間的密切合作對這些談判也非常重要」，並稱文在寅還說在所有國家中，南韓最不願承認北韓是擁核國家。