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堅持朝鮮半島無核化！文在寅：無法承認北韓為擁核國家

2018-02-23 23:03聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

南韓總統文在寅23日說，無法承認北韓是擁核國家，而跟北韓的無核化談判和改善兩韓關係的談判則須齊頭並進。

青瓦臺發言人尹永燦（Yoon Young-Chan）在記者會上說，「這兩種談判應並行不悖，文總統並強調美國和南韓之間的密切合作對這些談判也非常重要」，並稱文在寅還說在所有國家中，南韓最不願承認北韓是擁核國家。

南韓國防部長宋永武上月也表示，基於堅決處理北韓挑釁的政策，不會承認北韓為擁核國家。

文在寅23日在青瓦台設晚宴招待美國總統川普長女伊凡卡。路透
文在寅23日在青瓦台設晚宴招待美國總統川普長女伊凡卡。路透
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