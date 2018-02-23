親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

要讓支持者有感！總統府秘書長首選陳菊 就等她點頭

為何這裡到處看得到槍 卻沒聽說過校園槍擊案？

2018-02-23 13:00聯合報 記者季晶晶╱即時報導

華盛頓郵報報導，以色列大街到處看得到槍，但從未聽聞校園槍擊案，主因是對私人擁槍管...
華盛頓郵報報導，以色列大街到處看得到槍，但從未聽聞校園槍擊案，主因是對私人擁槍管制嚴格，且外人難以進入校園。路透
分享
美國佛州中學校園槍擊案後，家長和教師代表到白宮和總統川普座談，請求他採取作為，防範悲劇再度發生，當時提到以色列──這個國家到處看得到槍，校園槍擊案卻聞所未聞。

華盛頓郵報報導，外人很難進入以色列校園。大部分學校只有一個出入口，通常有配槍警衛駐守。

但以色列學校沒有美式槍擊案的主要原因在於，為因應獨特的安全挑戰，以國採行多項措施，而非努力阻止有精神障礙的青少年或孤狼型犯案者。

教育部發言人沙維特表示：「設置警衛是為了別的原因，主要在防範恐攻。」他說，學校警衛歸警方管轄。以國大都市的教育機構由警察和地方政府負責上課日的維安巡邏。

教室並未安裝金屬偵測器或特殊門鎖。而且，教師依規定不得配槍。

沙維特說：「處理安全事宜的是專業人員，不是老師。」

維安專家也說，以色列少見槍枝暴力事件，是因為很少私人擁槍。

以國約26萬人獲准持槍，占總人口的3.5%左右。其中半數是私人，其他則受雇於保全公司。

和川普座談的家長之一葛魯伯指出，以色列核發持槍執照有嚴格的年齡限制。

根據以國政府網站，27歲以上公民才能發照，儘管剛從軍隊退役的人也符合資格。以色列人服兵役的年齡是18到21歲。

外人常覺得以色列是高度武裝的國家，多半因為大街上常見隨時配槍的士兵和戰鬥部隊。但以色列人一旦結束兵役，就很難取得槍枝。

申請持槍執照必須填寫詳細文件，繳交從軍紀錄和醫療病歷報告，同時提供有必要武裝的正當理由。

以國大城臺拉維夫的居民不太可能申請得到擁槍執照，但住邊境或西岸屯墾區的居民，因為可能被巴勒斯坦好戰分子鎖定，比較可能獲准持槍。

核照後的規定也很嚴格，比方說槍枝類型、彈藥數量，以及槍枝存放地點──上鎖的保險箱。

以色列槍枝槍擊

相關新聞

紐時：中國大陸施壓台灣 美國謹慎反制

2018-02-23 11:46

敘利亞圍困區遭轟炸 美國譴責俄羅斯

2018-02-23 13:39

趕赴槍擊現場卻在門外乾等 美校警辭職

2018-02-23 12:57

金正哲結婚生子 遠離北韓權力核心

2018-02-23 11:59

中對台施壓 美媒：美加強與台關係

2018-02-23 11:16

18億跨國運毒案 警方用麵粉偷換古柯鹼偵破

2018-02-23 11:01

密會破局 潘斯批金與正扮邪惡家族要角

2018-02-23 10:10

遭控行為不當 聯國兒童基金會二號人物下台

2018-02-23 09:43

猶太人不是我殺的：波蘭國族史的灰色地帶

2018-02-23 09:42

孟國野象闖入洛興雅難民營 釀1童死30人傷

2018-02-23 09:29

種族歧視信件寄給哈利未婚妻 內藏粉末

2018-02-23 01:52

布魯塞爾郊區傳命案 無涉恐怖主義

2018-02-23 01:16

歐盟移民離開英國 創10年最高紀錄

2018-02-23 01:08

美態度放軟？ 伊凡卡不排除見北韓代表

2018-02-23 00:38

冬奧閉幕 北韓出招衝撞美制裁

2018-02-23 00:38

國際特赦組織：杜特蒂、川普、習近平 侵害人權

2018-02-22 22:18

遭批救災不力該坐牢 英國首相梅伊怒了

2018-02-22 21:57

南韓、新加坡護照最好用 台灣排名32

2018-02-22 19:16

前UN秘書長潘基文：兩韓對話不能斷

2018-02-22 19:09

美戰機故障丟2油箱毀湖 日本漁民想哭

2018-02-22 18:42

委內瑞拉經濟有多糟？國民平均爆瘦11公斤

2018-02-22 18:26

澳洲財政部長柯曼代理總理職務 登從政頂峰

2018-02-22 17:58

北韓缺紙 導致黨機關報發行量銳減三分之二

2018-02-22 17:02

2017清廉指數 台灣排全球29

2018-02-22 14:39

泰國嚴懲電信詐騙犯 4台人重判16年半

2018-02-22 13:34

南韓軍對北韓心戰喊話 已不批金正恩

2018-02-22 13:03

智庫籲美小心：大陸可能搶在台灣宣布獨立前發動突襲

2018-02-22 12:35

【重磅快評】台美說愛 別忘了先談談頁岩油與戰機

2018-02-22 12:18

東烏塔攻城戰：敘利亞的無差別圍城屠殺

2018-02-22 12:04

脫歐過渡期 英國暗示想長於2年

2018-02-22 11:52

「無聲入侵」新書指控大陸滲透澳洲政界、學術界、教會

2018-02-22 11:47

吃住都不馬虎 南韓冬奧迎金與正花703萬

2018-02-22 11:04

平昌想靠冬奧翻身落空？ 恐留下一堆債與怨

2018-02-22 11:00

性醜聞席捲國際慈善機構 去年逾百人被炒魷魚

2018-02-22 10:56
看更多

熱門文章

加州這間監獄宛如活死人墓 犯人：判我死刑吧

2018-02-22 15:21

富家男為奪遺產欲弒雙親 結果反被父母「設計了」

2018-02-23 10:29

樹冰上噴中文簡體字惹怒日人 嫌犯落網非陸客

2018-02-23 11:17

美戰機故障丟2油箱毀湖 日本漁民想哭

2018-02-22 18:42

只因經痛就被趕下機 情侶未獲退款還得重買機票

2018-02-22 14:34

常被旅客性騷擾！ 空姐遭嗆：長這樣該滾去經濟艙

2018-02-22 17:41

南韓、新加坡護照最好用 台灣排名32

2018-02-22 19:16

「寧可失業也不願低就！」法國人對生活品質的堅持

2018-02-23 07:55

美國10年期公債殖利率望3% 債市教戰守策Q&A

2018-02-22 21:11

台海兩岸都是捕魚大國 衛星資料可佐證

2018-02-23 10:01

追台積！三星宣布代工高通7奈米5G晶片 新廠本周五動土

2018-02-22 20:14

金庸武俠小說《射雕英雄傳》英譯本面世

2018-02-22 23:14

同情需要提醒？接見佛州高中血案倖存者 川普小抄露餡

2018-02-22 17:03

為何這裡到處看得到槍 卻沒聽說過校園槍擊案？

2018-02-23 13:00

美股收斂漲幅 那斯達克連四跌

2018-02-23 06:41

紐時：中國大陸施壓台灣 美國謹慎反制

2018-02-23 11:46

別管Fed了！欲知美股怎麼了 應改盯資金流向

2018-02-22 23:42

潘斯籲全美保守派 挺川普成為第46屆總統

2018-02-23 04:13

委內瑞拉經濟有多糟？國民平均爆瘦11公斤

2018-02-22 18:26

夏普對海信徹告 放軟身段盼重返北美市場

2018-02-23 06:51

Fed估加速緊縮 股市有壓

2018-02-23 00:21

川普提教師配槍 家長大罵

2018-02-23 00:38

川普無視爭議 力推教師佩槍遏校園槍擊

2018-02-23 05:19

冬奧閉幕 北韓出招衝撞美制裁

2018-02-23 00:38

國際特赦組織：杜特蒂、川普、習近平 侵害人權

2018-02-22 22:18

美債殖利率逼近3% 投資人如何接招？

2018-02-23 00:22

金正哲結婚生子 遠離北韓權力核心

2018-02-23 11:59

18億跨國運毒案 警方用麵粉偷換古柯鹼偵破

2018-02-23 11:01

美國學生主導反槍 擁槍保守派反擊

2018-02-22 14:39

憤怒鳥股價腰斬只剩一半 問題出在哪裡？

2018-02-23 10:59

歐盟移民離開英國 創10年最高紀錄

2018-02-23 01:08

全美學潮湧現怒喊控槍 示威活動17分鐘悼念17死者

2018-02-22 16:45

男子為引獵物模擬狼叫聲 太擬真被當成野狼擊斃

2018-02-23 12:46

種族歧視信件寄給哈利未婚妻 內藏粉末

2018-02-23 01:52

影／波士頓動力新機器狗「SpotMini」手臂能開門

2018-02-22 17:38

全美掀學潮 要求嚴管槍枝

2018-02-23 00:38

荷蘭紅光路燈護蝙蝠 居民抨擊像紅燈區

2018-02-22 19:24

傳奇佈道家葛理翰 當年樹下頓悟展開傳道事業

2018-02-22 14:55

「鷹派」轉強 聯準會可能加速升息

2018-02-23 00:09

穆勒再出手 對川普前競選幕僚提新犯罪指控

2018-02-23 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top