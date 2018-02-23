為何這裡到處看得到槍 卻沒聽說過校園槍擊案？

2018-02-23 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



華盛頓郵報報導，以色列大街到處看得到槍，但從未聽聞校園槍擊案，主因是對私人擁槍管制嚴格，且外人難以進入校園。路透 分享 facebook 美國佛州中學校園槍擊案後，家長和教師代表到白宮和總統川普座談，請求他採取作為，防範悲劇再度發生，當時提到以色列──這個國家到處看得到槍，校園槍擊案卻聞所未聞。

華盛頓郵報報導，外人很難進入以色列校園。大部分學校只有一個出入口，通常有配槍警衛駐守。

但以色列學校沒有美式槍擊案的主要原因在於，為因應獨特的安全挑戰，以國採行多項措施，而非努力阻止有精神障礙的青少年或孤狼型犯案者。

教育部發言人沙維特表示：「設置警衛是為了別的原因，主要在防範恐攻。」他說，學校警衛歸警方管轄。以國大都市的教育機構由警察和地方政府負責上課日的維安巡邏。

教室並未安裝金屬偵測器或特殊門鎖。而且，教師依規定不得配槍。

沙維特說：「處理安全事宜的是專業人員，不是老師。」

維安專家也說，以色列少見槍枝暴力事件，是因為很少私人擁槍。

以國約26萬人獲准持槍，占總人口的3.5%左右。其中半數是私人，其他則受雇於保全公司。

和川普座談的家長之一葛魯伯指出，以色列核發持槍執照有嚴格的年齡限制。

根據以國政府網站，27歲以上公民才能發照，儘管剛從軍隊退役的人也符合資格。以色列人服兵役的年齡是18到21歲。

外人常覺得以色列是高度武裝的國家，多半因為大街上常見隨時配槍的士兵和戰鬥部隊。但以色列人一旦結束兵役，就很難取得槍枝。

申請持槍執照必須填寫詳細文件，繳交從軍紀錄和醫療病歷報告，同時提供有必要武裝的正當理由。

以國大城臺拉維夫的居民不太可能申請得到擁槍執照，但住邊境或西岸屯墾區的居民，因為可能被巴勒斯坦好戰分子鎖定，比較可能獲准持槍。

核照後的規定也很嚴格，比方說槍枝類型、彈藥數量，以及槍枝存放地點──上鎖的保險箱。