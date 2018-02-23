趕赴槍擊現場卻在門外乾等 美校警辭職

2018-02-23 12:57 中央社 佛州勞德岱堡22日綜合外電報導



美國佛羅里達州上週驚傳校園槍擊案釀成17死，布羅瓦郡警長今天說，內部調查顯示，警方派駐的校警在事發之際並未衝入校園對付凶嫌，這名校警已自動提出辭呈。

路透社和英國「每日遊報」（Daily Mail）報導，布羅瓦郡（Broward County）警長伊茲瑞爾（Scott Israel）說，道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）14日發生歷時6分鐘的槍擊案，當時正在執勤的54歲校警皮特森（Scott Peterson）是唯一在場的執法人員。

皮特森的舉動全都被監視錄影機錄下。當時一名槍手持AR-15半自動攻擊步槍，犯下這起美國史上死亡人數第2高的公立學校槍擊事件。

伊茲瑞爾說：「我（從監視器影片）看見一名校警趕到學校12號大樓的西側外，做好準備姿勢，但卻始終沒有進入。」

伊茲瑞爾說，現階段不會公布監視器影片，未來是否公布將「視檢方起訴而定」。19歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）曾就讀道格拉斯中學，他被控17項預謀殺人罪名。

伊茲瑞爾告訴記者，這起槍擊案歷時6分鐘，皮特森在第1聲槍響後約90秒抵達這棟新生大樓，卻在外面逗留了至少4分鐘。

詢及皮特森應採取何種行動時，伊茲瑞爾說，他應該「進入校舍，找到殺手，把他擊斃」。