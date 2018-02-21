內幕：美國北韓高層密會破局 要怪川普？

2018-02-21 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



華盛頓郵報報導，美國和北韓高層藉參加冬奧密會，其實是美國副總統潘斯動身赴亞洲前籌畫了兩周的計畫，但因美國總統川普與政府高層決定密會前持續譴責施壓北韓，結果惹惱對方臨時取消密會，美國也因此錯失與北韓突破多年破裂關係的一次機會。

華郵報導，這次密會由南韓提議與居中促成，北韓主動提出邀約，潘斯則在2月5日啟程前允諾會面。會面細節在潘斯8日抵達南韓時敲定，雙方同意10日午後在南韓總統府青瓦台晤面，南韓不派代表出席，僅負責維安事宜。

美國與北韓原計畫各派三位代表與會，美方為潘斯、一位國安會議代表、一位情報高官，另加潘斯辦公室幕僚長艾耶斯。北韓與會代表包括領導人金正恩胞妹金與正、北韓名義國家元首金永南與另一位高官。

白宮商討是否接受北韓邀約時，僅一小撮人與會，包括川普、潘斯、國安顧問麥馬斯特、白宮幕僚長凱利以及艾耶斯。中情局長龐培歐透過電話提供意見，國防部長馬提斯、國務卿提勒森也參與討論。

白宮從北韓派出金與正參加冬奧，看出北韓的認真態度。

不過，兩名白宮官員說，川普與潘斯最後就這次密會達成協議，潘斯不會在會面時與北韓開啟任何實質談判，只會面對面傳遞川普政府的強硬立場。

白宮一名高級官員說，川普決定讓潘斯與北韓密會，「總統的看法是，北韓需要了解我們公開的政策，而且我們公開的談話就是我們真正的意思。」

白宮官員表示，川普與潘斯視這次密會為對北韓實行最大施壓的延續，因此潘斯這趟亞洲行，無論公開或私下場合，一再抨擊北韓，強調川普政府的強硬立場。

潘斯在南韓時，也一再擺出忽視北韓態度。平昌冬奧9日舉行開幕式，潘斯與北韓代表團同坐一個包廂，且金與正與金永南就坐在他後方，潘斯卻始終板著臉，雙方沒有任何互動。美國選手隊進場時，潘斯起立鼓掌，南北韓聯合代表隊入場時，潘斯則文風不動，還因此招來非議。先前在各國領袖歡迎會中，潘斯與金永南也沒有握手。