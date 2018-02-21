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一天兩百多萬！接待北韓代表團 南韓共花費約653萬

2018-02-21 23:07聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

南韓統一部21日表示，在日前北韓訪問冬奧會3天期間，為該國高層代表團花費約2.4億韓元（約台幣653萬元），其中包括1.3億韓元住宿費為，5000萬韓元的交通費與5000萬韓元的伙食費。

北韓此次由最高人民會議常委會委員長金永南擔任平昌冬奧代表團團長，一行共22人，並包括最高領導人金正恩胞妹金與正。

北韓此次冬奧代表團一行共22人。美聯社
北韓此次冬奧代表團一行共22人。美聯社
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北韓金正恩南韓冬奧

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