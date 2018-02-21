一天兩百多萬！接待北韓代表團 南韓共花費約653萬

2018-02-21 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



南韓統一部21日表示，在日前北韓訪問冬奧會3天期間，為該國高層代表團花費約2.4億韓元（約台幣653萬元），其中包括1.3億韓元住宿費為，5000萬韓元的交通費與5000萬韓元的伙食費。