美佈道家葛理翰辭世 享壽99

2018-02-21 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



英國廣播公司（BBC）報導，被譽為20世紀最具影響力之一的、基督教福音教派佈道家葛理翰（Billy Graham）牧師辭世，享壽99歲。

葛理翰的發言人21日宣布他的死訊，據了解，他在北卡州蒙特里特的寓所內安詳離世。

葛理翰是基督教最著名的推動者之一，他在1954年從倫敦開始，展開巡迴全世界的大型宣道。據估計，60餘年來，他親自傳教的人數高達2.1億人。