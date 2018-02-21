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南韓去年海外信用卡支出成長19.7%

2018-02-21 22:34經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

南韓央行21日表示，去年海外信用卡支出擴大至171.1億美元，較一年前成長19.7%，原因是南韓有愈來愈多民眾赴海外旅遊。除了信用卡，海外信用卡支出還包括簽帳金融卡及直接支付卡。

韓聯社報導，去年平均每張卡刷312美元，高於2016年的305美元。官方數據顯示去年南韓有2,650萬人次出國旅遊，也較一年前躍增18.4%。

南韓

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