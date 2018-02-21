南韓去年海外信用卡支出成長19.7%

2018-02-21 22:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



南韓央行21日表示，去年海外信用卡支出擴大至171.1億美元，較一年前成長19.7%，原因是南韓有愈來愈多民眾赴海外旅遊。除了信用卡，海外信用卡支出還包括簽帳金融卡及直接支付卡。

韓聯社報導，去年平均每張卡刷312美元，高於2016年的305美元。官方數據顯示去年南韓有2,650萬人次出國旅遊，也較一年前躍增18.4%。