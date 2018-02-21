沒賣點反而惹議？平昌冬奧贊助商避提「和平」

2018-02-21 22:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



路透報導，南韓總統文在寅稱平昌冬季奧運為「和平奧運」，但聽在贊助廠商耳裡這並非吸引人的賣點，在品牌宣傳中避之唯恐不及，這是有鑑於南韓民眾對北韓組隊參賽的歧見甚大，企業擔心不慎誤觸地雷，因而避免蹚這渾水。

奧運主要贊助商威士卡（Visa）的南韓事業主管詹米森表示，北韓隊進場時，人人都在歡呼喝采，但「南韓國內支持和反對觀點兩極化」，「民調顯示年輕人對兩韓冰球隊的支持度不佳，所有的品牌或許都設法走避」。

檢視威士卡、三星電子、可口可樂等24個全球與南韓贊助商的社群媒體宣傳內容，可見此言不虛。在平昌冬奧比賽期間，這些贊助商很少提及「和平」字眼或貼出兩韓女子冰球隊的照片；贊助商在臉書、推特、YouTube和Instagram上貼出了一些平昌冬奧開幕式的照片，但沒有一張照片顯示兩韓代表團共同進場的畫面 ，或凸顯象徵統一的「朝鮮半島旗」。

奧運贊助商向路透表示，不希望因為談論此話題，而給人支持平壤參與冬奧的聯想，畢竟此話題涉及政治敏感性，美國和日本都指控北韓利用平昌冬奧進行政治宣傳。

南韓本地贊助商暨平壤商品獨家銷售商樂天（Lotte）的主管表示，該公司發現，二、三十歲的年輕人，傳統上被視為自由派的一群，竟反對兩韓合組冰球隊參賽。這名堅持以匿名身分發言的主管說：「他們是本公司的主要客層，我們不希望因碰觸此議題而引起任何人不悅。」

平昌冬奧舉行前進行的民調顯示，逾70%的南韓受訪者反對與北韓共組冰球隊，僅40%的南韓民眾贊成兩韓代表團高舉一面「朝鮮半島旗」並肩進場。