越南春節連假 車禍頻傳釀195死

2018-02-20 21:55 中央社 河內20日電



越南國家交通安全委員會統計顯示，在農曆新年7天連假期間，全國共發生218起交通事故，造成195人死亡、199人受傷。

越南農曆春節假期自14日開始，當地民眾把握連假，紛紛返鄉過年或出遊走春。假期今天結束，民眾又紛紛返回工作崗位，導致許多國道都湧現車潮。

統計顯示，截至春節假期最後一天下午4時，越南全國共發生218起交通事故，造成195人死亡和199人受傷；與去年農曆新年7天連假相較，車禍、死亡和受傷人數都減少。

至於春節期間車禍比平時增多的原因，主要是國道車流量大幅增加以及民眾歡度新春因酒駕釀成意外。