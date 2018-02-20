親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

越南春節連假 車禍頻傳釀195死

2018-02-20 21:55中央社 河內20日電

越南國家交通安全委員會統計顯示，在農曆新年7天連假期間，全國共發生218起交通事故，造成195人死亡、199人受傷。

越南農曆春節假期自14日開始，當地民眾把握連假，紛紛返鄉過年或出遊走春。假期今天結束，民眾又紛紛返回工作崗位，導致許多國道都湧現車潮。

統計顯示，截至春節假期最後一天下午4時，越南全國共發生218起交通事故，造成195人死亡和199人受傷；與去年農曆新年7天連假相較，車禍、死亡和受傷人數都減少。

至於春節期間車禍比平時增多的原因，主要是國道車流量大幅增加以及民眾歡度新春因酒駕釀成意外。

越南連假春節

相關新聞

杜特蒂語出驚人 稱菲律賓願成中華民國一省

2018-02-20 16:36

加收保護費？韓防長：美恐要求用駐韓資金付薩德維護費

2018-02-20 15:58

日本將上調退休年齡到70歲 可領更高月退金

2018-02-20 15:00

韓媒報導 南韓政府在金與正訪韓前已知她懷孕

2018-02-20 14:25

王孟杰家人：未接受、授權任何募捐

2018-02-20 14:19

奧運後將捲土重來 美國南韓最晚4月底前聯合軍演

2018-02-20 14:17

西、法界河中的費桑島 每半年換祖國

2018-02-20 13:42

替北韓洗錢的銀行 會有什麼下場？Q&A

2018-02-20 11:57

菲總統杜特蒂語出驚人：想變成中華民國菲律賓省

2018-02-20 10:32

南韓前總統李明博涉收賄 3月將被傳喚

2018-02-19 22:32

墨國又震 街頭擠爆

2018-02-19 22:31
看更多

熱門文章

菲總統杜特蒂語出驚人：想變成中華民國菲律賓省

2018-02-20 10:32

明天台股開盤前 五件國際事不可不知

2018-02-20 09:25

抗震又防火？全球最高木造摩天大樓在東京 2041年落成

2018-02-20 13:44

「雞肉在路上但無法送達」 英肯德基逾半門市暫停營業

2018-02-20 09:11

洛杉磯夫妻血案 死者來自台灣

2018-02-20 14:45

印度農夫巧用美人計 保護作物大豐收

2018-02-20 13:02

日本將上調退休年齡到70歲 可領更高月退金

2018-02-20 15:00

杜特蒂語出驚人 稱菲律賓願成中華民國一省

2018-02-20 16:36

「鮮芋仙」進軍曼哈頓 年輕人排長龍搶嘗鮮

2018-02-20 14:08

日本21日起 採用新的入境審查貼紙

2018-02-20 17:33

韓媒報導 南韓政府在金與正訪韓前已知她懷孕

2018-02-20 14:25

美校園槍案倖存者 發起下月反槍大遊行

2018-02-20 02:01

韓媒：英特爾投入半導體研發最多 三星相形太吝嗇

2018-02-20 15:58

日經：三星大幅減產OLED面板 因應iPhone X需求不振

2018-02-20 10:00

川普去年簽署法案讓精神病患較易買槍 白宮不肯給照片

2018-02-20 12:06

Uber Eats司機外送遇爭執 竟槍殺顧客後自首

2018-02-20 14:43

加收保護費？韓防長：美恐要求用駐韓資金付薩德維護費

2018-02-20 15:58

替北韓洗錢的銀行 會有什麼下場？Q&A

2018-02-20 11:57

美槍案頻發 新罕布夏急救人員裝備特製應急包

2018-02-20 03:36

冰島瘋挖比特幣 電恐不夠用

2018-02-20 13:10

「雞過了馬路 但沒來」英國肯德基因物流問題關數百店

2018-02-20 17:46

川普支持 改善購槍者背景查核制度

2018-02-20 01:51

微信換匯遭騙 陸生損失5萬美元

2018-02-20 14:40

紐西蘭派滅鼠大隊 前往亞南極區島嶼

2018-02-20 12:51

美股三大指數齊開低 沃爾瑪股價瀉落8%

2018-02-20 22:44

英國教堂尖塔的新用途 絕對讓你意想不到！

2018-02-20 22:46

擺平性醜聞 川普有招：威嚇、付封口費、買斷故事…

2018-02-20 11:17

冷眼集／倖存學生為何變強力聲浪？

2018-02-20 12:43

西、法界河中的費桑島 每半年換祖國

2018-02-20 13:42

4座美國迷你鎮 最多10人、最少0人

2018-02-20 13:46

美元匯價反彈 但恐曇花一現

2018-02-20 06:14

美、星法律PK 你說哪一條最怪？

2018-02-20 13:57

日媒指三星減產OLED面板 日本OLED類股「嚇跌」

2018-02-20 14:51

王孟杰家人：未接受、授權任何募捐

2018-02-20 14:19

結合傳統與現代 小鮮肉在曼哈頓賣過橋米線

2018-02-20 14:07

高通提高價碼 擬砸1兆2700億收購恩智浦

2018-02-20 23:57

加州中部野火 威脅數百建築

2018-02-20 20:03

英半數肯德基門市 被迫關門

2018-02-20 13:10

大馬加密貨幣擁黃金後盾 攻伊斯蘭市場

2018-02-20 19:48

奧運後將捲土重來 美國南韓最晚4月底前聯合軍演

2018-02-20 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top