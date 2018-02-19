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俄東正教堂槍擊5死4傷凶嫌亡 IS稱犯案

2018-02-19 10:31中央社 莫斯科18日綜合外電報導

俄羅斯一間東正教教堂今天爆發槍擊案，5名婦女身亡。 歐新社
俄羅斯一間東正教教堂今天爆發槍擊案，5名婦女身亡。 歐新社
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俄羅斯北高加索地區的達吉斯坦（Dagestan）一間東正教教堂今天爆發槍擊案，5名婦女身亡，至少4人受傷，槍手疑為伊斯蘭極端分子，已遭擊斃。伊斯蘭國IS）隨後宣稱犯案。

法新社引述當地媒體報導，身分尚待證實的槍手在主要為穆斯林人口的吉茲亞爾（Kizlyar）鎮一間東正教堂，朝禮拜者開火。

當地內政單位發出聲明指出，不明身分的男子以狩獵用的步槍開火，4名婦女當場中槍身亡，安全人員已經「幹掉」槍手。

衛生當局發言人莫左扎萊瓦（ZalinaMourtazalieva）告訴塔斯社（TASS）說，第5名婦女送醫後傷重不治。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，槍手是達吉斯坦當地一名22歲男子，朝離開教堂的人群開火。安全人員在他身上找到一把狩獵用步槍、子彈及一把刀。

初步報告指出5名罹難者為婦女，傷者包括至少2名當地安全人員及2名女性平民。

路透社報導，伊斯蘭國（IS）透過所屬的阿瑪克（Amaq）通訊社聲稱犯案，但暫未提出相關證據。

IS透過通訊軟體Telegram說：「伊斯蘭國戰士達格斯坦尼（Khalil Daghestani）攻擊達吉斯坦吉茲亞爾鎮的教堂。」

他們又說：「他持槍射殺人群，5人因此喪命，另有4人受傷。」

攻擊發生當時，教堂禮拜者正在慶祝東正教的「謝肉節」（Maslenitsa）；謝肉節又稱送冬節，是東正教四旬齋（Lent）登場前一天。

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