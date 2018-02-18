英10年來最大地震民眾驚恐 網友：別緊張是在脫歐

2018-02-18 08:26 中央社 倫敦17日專電



英國今天下午發生規模4.4地震，是10年來最大地震，許多驚恐民眾紛紛打電話至警局，但有網友要大家別緊張，笑稱這是英國正在「脫歐」。 英國發生規模4.4地震，是10年來最大地震。 圖／ingimage 分享 facebook

根據英國地質調查所（British GeologicalSurvey），地震發生在下午2時41分震央位於威爾斯（Wales）斯旺西市（Swansea）北北東方20公里處，震源深度7公里。

英國廣播公司（BBC）報導，威爾斯南部、英格蘭西南部以及密德蘭郡都感受到搖晃。

英國每年雖然發生數百起地震，但有感地震非常少，一年大約只能感受到10起地震，且震度非常小。

英國地質調查所表示，規模4.4的地震在英國大約2、3年才會發生一次。

英國地質調查所的穆森（Roger Musson）表示，這是過去10年來發生在英國本島的最大地震。上一次類似規模是2008年發生在林肯郡的規模5.2地震。而且今天地震的震源深度相對較淺，過去震源深度多半在15至20公里。

有紀錄以來，英國發生過的最大地震是在1931年的規模6.1地震，地點在北海的多格淺灣（Dogger Bank）附近。

警方表示，地震後接受到「非常非常多」驚恐民眾的報案電話。南威爾斯警方呼籲大眾，如果沒有損失或受傷就不要報警。

這起地震造成威爾斯足球超級聯賽的一場比賽暫時喊卡，但沒有造成嚴重損失或任何人受傷。

在不常發生大地震的英國，許多民眾對於地面搖晃感到十分驚恐。

一名婦女受訪說：「房子開始搖動，我心想，老天啊，房子要垮了。我住的是平房，有可能發生地層下陷。我趕快衝到屋外，一直發抖。我家的貓跟著我跑出來，牠一定明白發生了什麼事。」

BBC第一時間在臉書粉絲圖上報導地震消息，表示英格蘭和威爾斯發生「小地震」。

有民眾不滿說：「這很大。」也有人說：「看到很多不了解英國的人說這地震很小，但英國不常有大地震，這已經是大新聞了。」

也有網友幽默回應：「大家冷靜一點。這是英國正在移動，要離歐洲遠一點。我們正在脫歐啊。」這則留言有上千人點「讚」，稱讚是最妙註解。