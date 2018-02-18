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遭搶劫逾百萬歐元稀有大提琴 物歸原主

2018-02-18 08:35中央社 巴黎17日綜合外電報導

法國得獎大提琴演奏家歐菲莉．蓋雅爾15日在巴黎郊區住家外面，被持刀歹徒搶走價值約...
法國得獎大提琴演奏家歐菲莉．蓋雅爾15日在巴黎郊區住家外面，被持刀歹徒搶走價值約130萬歐元的一把18世紀稀有大提琴。 圖擷自Dailymail
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法國得獎大提琴演奏家歐菲莉．蓋雅爾（Ophelie Gaillard）15日在巴黎郊區住家外面，被持刀歹徒搶走價值約130萬歐元的一把18世紀稀有大提琴，那把名琴今天物歸原主。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，蓋雅爾表示，「今天早上我接到一通匿名電話，指稱我的大提琴就擺在我家門前一輛汽車的車內。我在汽車後座找到那把大提琴。」

蓋雅爾說，那輛汽車的其中一個車窗破碎，她迅速拿起那把「狀態良好」大提琴，然後報警。

一名攻擊者於15日在她的住家外面，持尖刀逼迫她交出大提琴和手機，歹徒其後在巴黎東北郊的龐坦（Pantin）徒步逃逸。

她說：「那名歹徒非常暴力，我已兩天無法入睡，能找回大提琴感到很寬慰，終於擺脫了兩天夢魘。真的是奇蹟！」

警方證實已找回那把大提琴，與負責調查武裝搶劫單位關係緊密的消息人士表示，那不是能輕易脫手的樂器。

在大提琴被搶後，蓋雅爾在臉書上張貼那把名琴的照片，並呼籲大眾協尋。

那把大提琴是法國工商信貸銀行（CIC）出借給蓋雅爾使用，於1737年由義大利樂器工匠葛弗瑞勒（Francesco Gofriller）製造，價值將近130萬歐元（約新台幣4700萬元）。

巴黎法國義大利
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