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菲專家：與中國修好 不應犧牲國家利益

2018-02-17 21:12中央社 馬尼拉17日專電

菲律賓一名海洋事務專家今天上午在座談會上說，馬尼拉應該改善與北京的關係，但不應為此犧牲菲律賓的國家利益。

菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）上午在奎松市（Quezon City）一場座談會上說：「跟中國改善關係是對的，但代價不應是國家的長遠利益。」

巴童巴卡說，政府對中國的態度「過度軟弱及友好」，沒有顧及國家利益。

菲律賓國力不強，在南海爭議上，前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）政府自知無法與北京硬拚，除了發動國際輿論戰，2013年1月還把北京告上常設在海牙的仲裁法院，並取得勝利。

但2016年6月杜特蒂（Rodrigo Duterte）就任總統後，外交改走「遠美親中」路線，擱置對菲有利的南海案裁決結果，在面對南海島礁持續「軍事化」，只是不斷地以「無可奈何」來回應。

雖然反對人士批評政府對北京太過軟弱，但馬尼拉卻換得北京提供逾240億美元經濟援助及貸款，菲律賓漁民據稱也得以重回黃岩島（Scarborough Shoal）捕魚。

然而，巴童巴卡認為，馬尼拉還是應以「對等姿態」與北京交涉，而且不應「太早也太快」把手上的牌全打光。

巴童巴卡表示，菲律賓現在過於依賴中國，不但失去在南海的漁場，還必須停止探勘石油，將來的能源安全堪虞。

他說：「菲律賓在南海議題上軟弱，明顯讓中國賺到很多。」

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