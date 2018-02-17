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賀春節 馬克宏：會對抗各種歧視

2018-02-17 21:11中央社 巴黎17日專電

法國總統馬克宏昨天祝賀亞裔法國人和亞洲人春節愉快，他說，他知道有刻板印象，也聽到不滿的聲音，政府會對抗所有形式的歧視。法國近年有一些華人遭搶、遭歧視事件。

巴黎人日報（Le Parisien）昨天報導，馬克宏（Emmanuel Macron）大年初一在艾里賽宮（Elysee）接待各國大使和團體代表，他向亞裔法國人及亞洲人祝賀新年，並在演說中以幽默語氣，提到歐洲對亞洲人的若干刻板印象，顯示他知道在法國的亞裔族群有時會感到不自在。

他說，他知道年輕一代的亞裔法國人對各種稀奇古怪刻板印象有不滿的聲音，面對簡化亞裔人士的刻板印象，政府自有立場，會堅定對抗「社會中所有形式的歧視」。

馬克宏說：「你們並不是全都很低調，不是全都數學很好，也不是全都會按摩……雖然有些人按得很好。」

現場響起一陣笑聲，接著他以較嚴肅的語氣表示，有些亞裔人士的父祖輩曾為法國奮戰，還有工人、殖民地的孩子或難民，後來成了企業家、公務員、律師、醫生、教師、軍人、退休人士，成了「法國人」，但仍保有守護自己根源文化的自由，那些文化是他們的財富，也是法國的財富。

報導說，對抗歧視以外，馬克宏還舉出安全為優先議題，尤其2017年發生中國僑民劉少堯在巴黎自宅被上門執勤的警察擊斃一案；不過，馬克宏也說，在任何情況下，待在自己的小圈子裡都不是好的解決方式。

近年華人居民或觀光客在大巴黎地區頻頻遭搶，許多搶匪認為華人富裕，且喜歡隨身攜帶現金，因此常以華人為犯案目標，2016年，巴黎北郊就有華人張朝林遇搶，遭毆致死。

去年底，媒體也報導幼兒園教材裡有一首兒歌，內容描述中國人「小張坐著吃米飯，他有小眼睛」，引起歧視爭議。

法國總統馬克宏昨天祝賀亞裔法國人和亞洲人春節愉快，他說，他知道有刻板印象，也聽到...
法國總統馬克宏昨天祝賀亞裔法國人和亞洲人春節愉快，他說，他知道有刻板印象，也聽到不滿的聲音，政府會對抗所有形式的歧視。法國近年有一些華人遭搶、遭歧視事件。美聯社
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法國亞裔馬克宏
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