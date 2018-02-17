南韓江原道擬聯手北韓 共辦2021亞冬運

2018-02-17 20:36 中央社 南韓平昌17日綜合外電報導



韓聯社今天引述南韓江原道知事崔文洵的話說，江原道政府正考慮和北韓共同舉辦2021年亞洲冬季運動會的提議，以加強南、北韓關係。

路透社報導，韓聯社引述崔文洵的話說，現正主辦2018年平昌冬季奧運的江原道，也希望在冬奧結束後，設法善用冬奧場館。

韓聯社報導，崔文洵表示，一旦冬奧結束，他將開始規畫相關細節，而前述提議也將使用到北韓的馬息嶺滑雪度假村（Masik Pass Ski Resort）。這個建議若要提出，還須經過南韓統一部批准。

2021年亞洲冬季運動會的舉辦地點尚未確定。