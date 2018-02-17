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文在寅：召開兩韓峰會時間未到

2018-02-17 20:35中央社 平昌17日綜合外電報導

南韓總統文在寅今天表示，雖然平昌冬奧促進了南、北韓關係和解，目前考慮召開兩韓高峰會仍為時過早。

文在寅上週接獲北韓領導人金正恩有關召開兩韓峰會的邀請，當時是由金正恩胞妹金與正在抵達南韓出席冬奧活動的情況下轉達。

文在寅今天視察平昌冬奧新聞中心時對記者說：「大家對南北峰會的召開抱持很大希望，但我認為，有些操之過急。」

他並指出，此次所謂的「和平奧運」凸顯了美國與北韓進行交往的必要性。

文在寅說：「有關美國和北韓必須進行對話的一般性共識與日俱增。」

「我們正等候，目前的兩韓談判能促成美國與北韓對話。」

北韓文在寅金正恩
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