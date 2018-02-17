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規模7.5強震襲墨西哥市 暫無海嘯威脅

2018-02-17 08:46中央社 墨西哥市16日綜合外電報導

墨國西南部的瓦哈卡州發生規模7.5強震。 圖／擷自Google map
墨國西南部的瓦哈卡州發生規模7.5強震。 圖／擷自Google map
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根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey），規模7.5強震今天襲擊墨西哥市，搖晃時間比較長，首都各地都有感。

美國地質調查所說，震央在墨國西南部的瓦哈卡州（Oaxaca）城市Pinotepa de Don Luis東南方。

太平洋海嘯警報中心說，目前沒有海嘯威脅。

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