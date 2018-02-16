海外最古老華人區 馬尼拉王彬街迎新春

2018-02-16 19:01 中央社 馬尼拉16日專電



號稱海外最古老的華人區－馬尼拉「王彬街」，今天人山人海，年味濃厚，市長親臨分發紅包，電音三太子也首度在華人區廣場亮相，萌樣讓觀眾大呼可愛，也為慶典融入台灣味。

菲中兩民族的往來，據信可追溯回唐代，根據僑社文獻，馬尼拉華人區在1954年逐漸成形，以王彬街為中心。

今天的王彬街張燈結綵、鑼鼓聲震天，由於菲律賓政府宣布春節為「非工作假日」，菲國民眾及觀光客湧進王彬街，觀賞舞龍舞獅、採購應景飾品，和華人一起感受春節的歡樂。

馬尼拉市長、菲律賓前總統艾斯特拉達（JosephEstrada）搭乘花車遊街，沿途分發紅包及糖果，炒熱春節氣氛。

設於一家超級市場旁邊的露天十字架聖壇，香火鼎盛，菲人與華人排隊拈香，向十字架祈福，見證兩民族的文化融合。

菲人賓尼向中央社記者說：「我是百分之百的天主教徒，但入境隨俗，學華人上香，希望也能獲得祝福。」

在各大舞龍舞獅隊忙於「採青」之際，菲國貧童也有樣學樣，以菜籃當獅頭、舊毛巾當獅身，克難式表演，掙得不少「過年財」。

菲國小販販賣應景食品，多為甜食及黏食，如甜粿及糯米條，小販說，這是因為華人相信，吃甜可讓生活變甜、吃黏可讓家庭更黏。

今年馬尼拉中國城發展委員會（Manila ChinatownDevelopment Council）在華人區教堂前廣場舉辦迎春活動，現場擺設各式攤位，讓民眾認識書法、針灸、拔罐等民俗技藝，以及穿上唐裝拍照，增添趣味。

比較特別的是，從台灣興起的電音三太子，也首度在馬尼拉華人區節目中登台，搭配著菲國電音搖擺起舞，被主持人稱為「跳舞佛」（dancing buddha），萌樣搶盡風頭，也為王彬街添加了濃濃的台灣味。