親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓冬奧互動
國際焦點
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

狗年理財看這裡 三招讓你有效「錢滾錢」

海外最古老華人區 馬尼拉王彬街迎新春

2018-02-16 19:01中央社 馬尼拉16日專電

號稱海外最古老的華人區－馬尼拉「王彬街」，今天人山人海，年味濃厚，市長親臨分發紅包，電音三太子也首度在華人區廣場亮相，萌樣讓觀眾大呼可愛，也為慶典融入台灣味。

菲中兩民族的往來，據信可追溯回唐代，根據僑社文獻，馬尼拉華人區在1954年逐漸成形，以王彬街為中心。

今天的王彬街張燈結綵、鑼鼓聲震天，由於菲律賓政府宣布春節為「非工作假日」，菲國民眾及觀光客湧進王彬街，觀賞舞龍舞獅、採購應景飾品，和華人一起感受春節的歡樂。

馬尼拉市長、菲律賓前總統艾斯特拉達（JosephEstrada）搭乘花車遊街，沿途分發紅包及糖果，炒熱春節氣氛。

設於一家超級市場旁邊的露天十字架聖壇，香火鼎盛，菲人與華人排隊拈香，向十字架祈福，見證兩民族的文化融合。

菲人賓尼向中央社記者說：「我是百分之百的天主教徒，但入境隨俗，學華人上香，希望也能獲得祝福。」

在各大舞龍舞獅隊忙於「採青」之際，菲國貧童也有樣學樣，以菜籃當獅頭、舊毛巾當獅身，克難式表演，掙得不少「過年財」。

菲國小販販賣應景食品，多為甜食及黏食，如甜粿及糯米條，小販說，這是因為華人相信，吃甜可讓生活變甜、吃黏可讓家庭更黏。

今年馬尼拉中國城發展委員會（Manila ChinatownDevelopment Council）在華人區教堂前廣場舉辦迎春活動，現場擺設各式攤位，讓民眾認識書法、針灸、拔罐等民俗技藝，以及穿上唐裝拍照，增添趣味。

比較特別的是，從台灣興起的電音三太子，也首度在馬尼拉華人區節目中登台，搭配著菲國電音搖擺起舞，被主持人稱為「跳舞佛」（dancing buddha），萌樣搶盡風頭，也為王彬街添加了濃濃的台灣味。

春節的熱鬧氣氛，年年都吸引大批菲國媒體報導，歷任總統也多會發布文告致賀。現任總統杜蒂在春節文告中，期許菲華兩民族能繼續保持團結及親善，帶來更多成長與成功的機會。

「吉利旺來」是菲式過年吉祥吊飾。它是以8或10粒橘子搭配鳳梨串成，下面再掛上1只...
「吉利旺來」是菲式過年吉祥吊飾。它是以8或10粒橘子搭配鳳梨串成，下面再掛上1只紅包袋，為中菲文化交融的產物。馬尼拉王彬街的小販正在整理「吉（橘）利旺來」。中央社
分享

馬尼拉春節三太子
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

董雲裳：美不承認台灣是獨立國家 不承認中華民國

2018-02-16 08:53

巴西遊覽車與卡車相撞 8死30傷

2018-02-16 08:28

華府雙橡園大廳新貌 玉山取代大使代表頭像

2018-02-16 10:37

里約嘉年華剛結束 暴雨襲擊至少4死

2018-02-16 09:21

德式鐵血！梅克爾找接班人 內閣拒60歲以上

2018-02-16 08:00

南非執政黨ANC主席拉瑪佛沙 當選總統

2018-02-15 23:51

黨內逼宮、貪腐纏身…南非總統祖馬辭職

2018-02-15 22:24

祖馬寫傳奇 曾與曼德拉並肩戰鬥

2018-02-15 22:24

熱門文章

董雲裳：美不承認台灣是獨立國家 不承認中華民國

2018-02-16 08:53

佛州槍擊案英雄華生 頂門護同學中槍犧牲

2018-02-16 12:25

佛州槍手有犯案跡象 網友通報卻不了了之

2018-02-16 11:53

巴菲特重押蘋果 持股倍增

2018-02-16 08:19

華府雙橡園大廳新貌 玉山取代大使代表頭像

2018-02-16 10:37

德式鐵血！梅克爾找接班人 內閣拒60歲以上

2018-02-16 08:00

佛州校園槍擊 罹難者家長含淚籲川普管制槍枝

2018-02-16 09:33

北韓冬奧賺國際好感 7千萬帳單留給南韓

2018-02-15 23:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top