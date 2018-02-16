中華民國國旗遭撤 董雲裳：官網不放是政策

2018-02-16 08:12 中央社 華盛頓15日專電



美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳今天表示，美國政府網站撤除中華民國國旗，是承包商所為，並未經過辦公室，但美國的政策是政府網站不顯示中華民國國旗。

美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站介紹台灣的頁面，原本的中華民國國旗圖案消失不見。 圖／截取自網站 分享 facebook

美國聯邦參議院外交委員會今天舉行包括董雲裳（Susan Thornton）在內3名官員的任命聽證會。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）手持美國國務院領務局過去與更新後的網頁截圖，向董雲裳質詢中華民國國旗遭到撤除一事。

對於此事，董雲裳表示知情，指出這是領務局官方網站更新旅遊通知時做出變動，是承包商所為，辦公室事先並未過目。

不過她也接著表示，美國並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國是與美方有正式官方關係的國家，美國政策是不在官方網站上顯示中華民國國旗。

盧比歐追問過去網站有，現在撤下是否是新政策，董雲裳表示，政策並未改變，這是新網站，美國政府網站不顯示中華民國國旗並非是新政策。但盧比歐顯然並不認為如此。他表示，承包商或許是新的，但過去有國旗，現在卻沒有，「毫無疑問這是一個改變」。

盧比歐質詢後，現場議員要求將盧比歐展示的國務院網站截圖呈交外委會列入國會紀錄，獲主席同意。

盧比歐接著詢問董雲裳是否鼓勵美國資深官員訪問台灣與台灣官員會晤，董雲裳指出，基於美中三公報與台灣關係法，美國與台灣有非常活躍的關係，她當然支持繼續維持活躍的非官方關係。