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德式鐵血！梅克爾找接班人 內閣拒60歲以上

2018-02-16 08:00聯合報 編譯王麗娟／報導

茱莉亞．柯洛克納（右）對梅克爾（左）忠心耿耿。 路透
茱莉亞．柯洛克納（右）對梅克爾（左）忠心耿耿。 路透
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德國總理梅克爾領導的基民黨本月26日召開黨代表大會，梅克爾表示，她將提名6位閣員人選，並誓言這些年齡60歲以下的年輕血輪，定會成為政治新星，以回應她遲遲未就黨的未來預作安排的指控。梅克爾將在反對黨社民黨通過合組大聯合政府協議後，踏上第四任期，儘管梅克爾信誓旦旦，定會做完整個任期，但即使是黨內挺她的人士都坦承，梅克爾已準備讓位中。

●四年內著手安排接班

歐盟預算專員歐丁嘉告訴德國公共廣播電台說：「我發現她仍很強勢，且非常確定，她一定不會辜負黨和民眾的期待。所有人都清楚，總理將走入她的最後任期。」歐丁嘉說，梅克爾將會「在未來4年技巧地著手安排接班」。

梅克爾陣營的普遍共識為，梅克爾將在未來2或3年釋出權力，換句話說，這6位內閣人選都有可能成為接班人，問題僅在於，梅克爾是否可能讓她的黨內批評者接棒。

6位內閣人選之一可能是萊茵蘭─普法茲邦的基民黨領袖 、 45歲的茱莉亞．柯洛克納，她對梅克爾堪稱忠心耿耿。不過，柯洛克納黨內人氣低，且兩度未成為萊茵蘭─普法茲邦的邦總理。

安妮格雷特．克蘭─卡倫鮑爾是眾人眼中梅克爾屬意的接班人。 路透
安妮格雷特．克蘭─卡倫鮑爾是眾人眼中梅克爾屬意的接班人。 路透
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另一位可能入閣的保皇派是德國小邦薩爾蘭邦邦總理，55歲的安妮格雷特．克蘭─卡倫鮑爾。她是眾人眼中梅克爾屬意的接班人，但也很可能因此與總理大位失之交臂。

37歲的基民黨後起之秀史潘。 路透
37歲的基民黨後起之秀史潘。 路透
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37歲的史潘，是黨內批判梅克爾最凶的後起之秀之一，梅克爾正面臨將他延攬入閣的壓力。史潘是前財長蕭伯樂的副部長。

女國防部長范德賴恩。 路透
女國防部長范德賴恩。 路透
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●國防部長59歲可望留任

梅克爾告訴ZDF電視台，她只打算拔擢60歲以下人才入閣，「現在要做的，是給予有政治前途的人機會」。按照梅克爾的說法，她的長期內政部長、64歲德麥齊耶的內閣生涯將劃上休止符，在梅克爾每一任都入閣、現年59歲的女國防部長范德賴恩低空掠過年齡門檻，可望留任。

內政部長德麥齊耶可能因年過60，不再被提名為內政部長人選。 美聯社
內政部長德麥齊耶可能因年過60，不再被提名為內政部長人選。 美聯社
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梅克爾
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