涉貪腐醜聞 南非總統朱瑪宣布辭職

2018-02-15 05:43 中央社 約翰尼斯堡14日綜合外電報導



南非總統朱瑪今天宣布辭職，結束醜聞纏身的9年執政。 美聯社 分享 facebook 遭南非執政黨非洲民族議會全國執行委員會要求下台後，總統朱瑪今天宣布辭職，結束醜聞纏身的9年執政。

路透社報導，75歲的朱瑪（Jacob Zuma）在長達30分鐘辭職演說中指出，並不同意非洲民族議會（ANC）在去年12月選出拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）擔任黨主席後，逼迫他下台的做法。