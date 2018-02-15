親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓冬奧互動
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

國道南下一早塞！有路段時速才30至40公里 建議避開

尾牙抽中山景透天豪宅 中獎者卻高興不起來...

涉貪腐醜聞 南非總統朱瑪宣布辭職

2018-02-15 05:43中央社 約翰尼斯堡14日綜合外電報導

南非總統朱瑪今天宣布辭職，結束醜聞纏身的9年執政。 美聯社
南非總統朱瑪今天宣布辭職，結束醜聞纏身的9年執政。 美聯社
分享
南非執政黨非洲民族議會全國執行委員會要求下台後，總統朱瑪今天宣布辭職，結束醜聞纏身的9年執政。

路透社報導，75歲的朱瑪（Jacob Zuma）在長達30分鐘辭職演說中指出，並不同意非洲民族議會（ANC）在去年12月選出拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）擔任黨主席後，逼迫他下台的做法。

非洲南非
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

德抗空汙提案大眾運輸免費搭 卻被臭罵...

2018-02-14 23:31

涉貪恐被起訴 以色列總理悍拒下台

2018-02-15 00:33

挺大聯合政府 德國社民黨主席辭職

2018-02-15 00:33

德國政治陷入混亂 女性常扮救援角色

2018-02-15 02:22

美6情治首長：俄將干預期中選舉

2018-02-15 00:33

拉下貪腐總統 南非國會今不信任投票

2018-02-15 00:33

斯里蘭卡茶葉倉庫崩塌 至少7人喪生

2018-02-14 22:38

「我們這些黨高層實在等不下去了」南非執政黨動手攆走總統

2018-02-14 22:35

大眾運輸免費 政府給人民送大禮？還不是花納稅人的錢

2018-02-14 22:16

朱瑪若拒辭 南非執政黨將支持不信任案

2018-02-14 20:52

新幹線零件脫落 JR東日本緊急檢查

2018-02-14 19:41

引擎蓋空中解體 美聯航客機急降檀香山 未傳傷亡

2018-02-14 17:46

影／引擎整流罩不翼而飛 聯航客機空中驚魂

2018-02-14 17:30

借鏡德國統一／梅克爾是德東人 同鄉為何稱她背叛者？

2018-02-14 15:34

【重磅快評】逼宮大戲登場 南非要老酋長提前讓位

2018-02-14 14:12

影／這樣的祖馬非走不可 南非執政黨要總統辭職

2018-02-14 13:48

影／內唐亞胡涉收賄 警握證據要起訴

2018-02-14 13:17

杜特蒂爆氣 槓上科威特

2018-02-14 13:16

南非總統醜聞纏身 執政黨召回總統職權

2018-02-14 13:05

德國對抗空汙 大眾運輸免費搭

2018-02-14 12:54

以色列政治地震：警方報告「總理貪汙有罪」

2018-02-14 12:12

以色列警方建議起訴內唐亞胡 涉貪的他恐被逼退

2018-02-14 11:46

駐美代表投書 台灣堅定維護民主

2018-02-14 11:44

荷外長坦承撒謊下台 總理不信任投票過關

2018-02-14 11:40

一個月2起船隻相撞 土希緊張局勢升高

2018-02-14 10:36

不堪在科威特受虐 上萬菲勞將搭政府免費包機返鄉

2018-02-14 10:11

以色列總理涉貪腐 警方建議起訴

2018-02-14 06:43
看更多

熱門文章

男女把賣場辦公室當旅館偷情 屁孩偷拍PO上網

2018-02-14 19:23

無視警語闖結冰湖嬉戲 台女：我不覺得危險

2018-02-14 22:23

不堪在科威特受虐 上萬菲勞將搭政府免費包機返鄉

2018-02-14 10:11

佛州高中傳槍響！已知至少17死 槍手為19歲舊生

2018-02-15 07:41

影／引擎整流罩不翼而飛 聯航客機空中驚魂

2018-02-14 17:30

大眾運輸免費 政府給人民送大禮？還不是花納稅人的錢

2018-02-14 22:16

通膨警鈴大作！美國1月CPI年比升幅超過預期

2018-02-14 21:36

「我們這些黨高層實在等不下去了」南非執政黨動手攆走總統

2018-02-14 22:35

假金正恩再闖平昌冬奧 北韓正妹大軍前耍寶

2018-02-15 02:09

影／韓式搭手扶梯法？80萬人次搶看瑞士冬奧隊搞笑影片

2018-02-14 16:11

住高級飯店、吃好料 南韓為讓北韓參加冬奧 花了這麼多

2018-02-14 14:16

165億彩券得主要求匿名 官司期間日損利息41萬

2018-02-14 09:15

引擎蓋空中解體 美聯航客機急降檀香山 未傳傷亡

2018-02-14 17:46

江振誠星國餐廳劃句點 粉絲難忘八角哲學

2018-02-15 02:42

台灣小綠人脫單 登上英媒版面

2018-02-14 12:56

借鏡德國統一／梅克爾是德東人 同鄉為何稱她背叛者？

2018-02-14 15:34

【重磅快評】逼宮大戲登場 南非要老酋長提前讓位

2018-02-14 14:12

川普律師認了 曾付錢給艷星

2018-02-14 15:40

泰39種事業外國人不能做 非法導遊最多

2018-02-14 15:06

美通膨警鈴響 Fed恐加快升息

2018-02-15 00:13

教育界再傳性騷 這次是女師控訴高中男

2018-02-14 16:15

杜特蒂爆氣 槓上科威特

2018-02-14 13:16

新幹線零件脫落 JR東日本緊急檢查

2018-02-14 19:41

普林斯頓教授口出種族歧視字眼 引發學術自由爭議

2018-02-14 10:30

3月移民排期 中國出生2種職業移民 前進兩月

2018-02-14 16:19

灣區3男夏威夷溺斃 疑與浮潛面罩有關

2018-02-14 16:13

德抗空汙提案大眾運輸免費搭 卻被臭罵...

2018-02-14 23:31

美記者：美掩飾日731部隊罪行

2018-02-14 14:11

德國對抗空汙 大眾運輸免費搭

2018-02-14 12:54

白宮移改提4大主張 民主黨2度阻撓表決

2018-02-14 16:22

影／金正恩謝南韓款待：印象深刻

2018-02-14 14:21

以色列警方建議起訴內唐亞胡 涉貪的他恐被逼退

2018-02-14 11:46

影／這樣的祖馬非走不可 南非執政黨要總統辭職

2018-02-14 13:48

涉貪腐醜聞 南非總統朱瑪宣布辭職

2018-02-15 05:43

美議員、情報主管：中國獲取技術和智財的策略令人擔憂

2018-02-14 10:04

為搶黃金證書 泰國逾200對情侶漏夜排隊登記結婚

2018-02-14 21:21

不給宣傳 北韓藝術團險罷演

2018-02-14 14:16

美國元月CPI高於預估，美股回跌；可從五個角度觀察

2018-02-14 21:56

5歲兒患血癌 無證爸獲通融留美1年

2018-02-14 16:05

是喜是悲？全球市場漲跌就看今日這個數據

2018-02-14 18:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top