美情報總監：北韓核計畫為潛在生存威脅

2018-02-14 07:15 中央社 華盛頓13日綜合外電報導



北韓8日在金日成廣場舉行閱兵典禮展示去年試射成功，射程號稱涵蓋全美國的「火星15」型洲際彈道飛彈。美聯社 分享 facebook 美國國家情報總監柯茨今天指出，北韓核計畫對美國構成潛在的「生存威脅」。

法新社報導，柯茨（Dan Coats）向聯邦參議院情報委員會表示：「我們如何對此做出回應，決定時刻正日益迫近。」

「我們的目標是和平解決。我們正以各種不同方法對北韓最大施壓。」

被問到平壤核計畫時，柯茨說，「那是個對美國潛在的生存威脅，但對北韓本身也是這樣」。