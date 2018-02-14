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馬克宏：若證明敘利亞使用化武 將予打擊

2018-02-14 05:05中央社 巴黎13日綜合外電報導

總統馬克宏。 美聯社
總統馬克宏。 美聯社
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法國總統馬克宏今天指出，若有證明顯示敘利亞政權使用遭禁化武對付自己的人民，法國將展開攻擊。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）告訴跟隨總統採訪的記者團：「我們會對發動或籌劃這種事的地方展開攻擊。」

「不過我們的部隊迄未證明（敘國政權）有使用遭禁化武對付平民。」

法國馬克宏敘利亞
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