馬克宏：若證明敘利亞使用化武 將予打擊

2018-02-14 05:05 中央社 巴黎13日綜合外電報導



總統馬克宏。 美聯社 分享 facebook 法國總統馬克宏今天指出，若有證明顯示敘利亞政權使用遭禁化武對付自己的人民，法國將展開攻擊。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）告訴跟隨總統採訪的記者團：「我們會對發動或籌劃這種事的地方展開攻擊。」

「不過我們的部隊迄未證明（敘國政權）有使用遭禁化武對付平民。」