安倍對台慰問文修改 日本否認因中國抗議

2018-02-14 04:24 中央社 東京13日綜合外電報導



日本首相官邸發表日相安倍對花蓮強震的慰問函，左邊為第一版，標題寫著安倍內閣總理大臣為台灣東部大地震給蔡英文總統的慰問函，內容有收件人與署名；右邊為第二版，標題改為安倍內閣總理大臣對台灣東部大地震的慰問函，拿掉了收件人與署名，加上了英文版與中文版。 圖／翻攝日本首相官邸 分享 facebook

日本首相安倍晉三在花蓮地震後發表對台灣的慰問文，後來刪除收件人「蔡英文總統」字樣，日本內閣官房長官菅義偉今天證實有此修改，但表示並非因來自中國的抗議而修改。

共同社報導，菅義偉在記者會說明，因為認為「為了慰問廣大台灣民眾而進行發布較為妥當才修改，並非因來自中國的抗議而修改」。

多名日本政府相關人士透露，日本首相官邸8日在官網上公布了慰問文，標題寫著安倍針對台灣東部地震災害發給蔡英文總統慰問訊息。此後改為刪去「蔡英文總統」字樣後的版本。

由於刪除時間可能是9日，正是受到中國外交部抗議當天，因此引發討論。