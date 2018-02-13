樂施會傳召妓醜聞 副執行長辭職負責

2018-02-13 03:56 中央社 倫敦12日綜合外電報導



英國慈善組織「樂施會」（Oxfam）副執行長勞倫斯（Penny Lawrence）今天辭職，為組織內部處理員工在海地召妓醜聞的方式以及員工被控在查德也有類似行為負起責任。

勞倫斯發表聲明說：「身為當時的計畫主任，我對此事在我監督下發生，引以為恥，我要負完全責任。」

樂施會遭嚴厲批評，對員工被控行為不端，處理方式不透明。這些員工涉嫌在海地2010年震災後，藉前往賑災機會召妓狂歡。