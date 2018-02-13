以色列與美商議 欲兼併西岸屯墾區

2018-02-13 02:54 中央社 耶路撒冷12日綜合外電報導



以色列發言人說，尼坦雅胡總理今天表示，他一直與美國方面商討相關法規，以實際上兼併約旦河西岸屯墾區。

此一作法將嚴重破壞以兩國並存方案來化解以色列和巴勒斯坦衝突的剩餘希望，並將引起國際公憤。

根據上述發言人轉達，尼坦雅胡對所屬聯合黨（Likud）的黨籍國會議員說，「關於伸張主權的問題，我可以告訴各位，我已經和美國方面談論一段時間了」。

尼坦雅胡說，任何這類作法，他都要與美國協調，因為美國對以色列具有戰略重要性。

他承受到以國右派政治人物施加的壓力，促使他推動立法，將以國主權伸張到約旦河西岸屯墾區。