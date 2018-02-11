杜特蒂：經濟海域資源若遭掠奪 命海軍開火

2018-02-11 02:09 中央社 馬尼拉9日綜合外電報導



菲律賓總統杜特蒂。 美聯社 分享 facebook 菲律賓總統杜特蒂表示，他無意因領土爭端而發動戰爭，但若他國在菲國經濟海域內開採資源，那麼他將下令海軍開火。

杜特蒂昨天夜間在記者會中說，菲國將就南海爭議性領土繼續與中國大陸談判。他並強調，菲國對班哈姆高地（Benham Rise）擁有主權。

他說：「我會保持緘默，但若有人從我們的經濟海域拿走一些東西，我就會下令海軍開火。」

杜特蒂近來下令，各國在班哈姆高地的科學研究任務一律終止，他並命令菲國海空軍在高地四周海域巡邏。有些人認為，這片海域除了漁源豐富外，還蘊藏有海底石油和天然氣。