前加泰隆尼亞領袖想遠距執政 難關重重

2018-02-11 02:06 中央社 巴黎10日專電



流亡的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特。 路透 分享 facebook 前加泰隆尼亞區政府主席普伊格蒙特自去年10月宣告獨立失敗後，滯留比利時至今，他率領的黨團提議修法，讓他得以遠距執政。但西班牙政府並不允許，且獨派各黨之間也有分歧。

普伊格蒙特（Carles Puigdemont）自加泰隆尼亞去年10月宣告獨立後，就被西班牙政府免職，流亡比利時至今。

但他不放棄參政機會，率領「全力為加泰隆尼亞」黨（JpC）參加去年12月的區議會改選，自己也順利選上。

「全力為加泰隆尼亞」黨團有意聯合其他支持獨立的政黨，一起推舉普伊格蒙特再度擔任區政府主席，但西班牙政府一方面反對他從比利時「遠距執政」，一方面維持針對他的逮捕令，一旦他踏上西班牙土地，就會以涉嫌反叛被捕。

費加洛報（Le Figaro）報導，「全力為加泰隆尼亞」黨團昨天提議修法，目的是讓普伊格蒙特的遠距執政有法源依據，允許他透過電子郵件、音訊或視訊會議等方式執政。

但並非所有主張獨立的黨派都贊成這個想法，例如左翼共和黨（ERC）就傾向讓普伊格蒙特當個「象徵性主席」即可，另再選出一名實際執政的主席。

此外，加泰隆尼亞目前仍處於西班牙政府接管下，總理拉荷義（Mariano Rajoy）已表態，若普伊格蒙特執意遠距執政，就要持續接管加泰隆尼亞。