親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓冬奧互動
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

UN促北韓名義領袖展開對話 終結核危機

2018-02-10 03:34中央社 紐約聯合國總部9日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。 美聯社
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。 美聯社
分享
聯合國發言人今天指出，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與北韓名義國家元首金永南（Kim Yong Nam）在南韓短暫交留期間，敦促金永南就終結核危機展開對話。

法新社報導，在平昌冬季奧運開幕儀式前，金永南和古特瑞斯共同參加晚宴。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示：「他（古特瑞斯）確有與金永南短暫交流。」

哈克還說，古特瑞斯再度「重申他期盼和希望各方從事對話，以達成朝鮮半島和平去核化的目標」。

金永南現正率領北韓代表團參與平昌冬奧，其中也包括金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）。

北韓聯合國金正恩

相關新聞

美懸賞500萬美金緝拿 毒梟墨西哥落網

2018-02-10 05:00

被制裁的見面禮：伊朗震怒 平昌冬奧「三星手機」事件

2018-02-09 16:53

法國增國防開支更新核武庫 7年花1350億元

2018-02-09 14:26

南韓公權力狼爪（下）：1986警察「性刑求」事件

2018-02-09 12:23

台灣列名「飛彈復興」國家之一 加入全球武器競賽　

2018-02-09 12:17

南韓公權力狼爪（上）：公開被侵犯要挑時機？

2018-02-09 12:11

提勒森會楊潔篪 上半年將舉行第二論外交安全對話

2018-02-09 10:29

碧姬芭杜寫信給普亭：別撲殺流浪動物！

2018-02-09 10:20

IS也有「披頭四」 最後兩名在逃劊子手被俘！

2018-02-09 09:01

法國生態部長遭控性騷擾 總統府仍力挺

2018-02-09 07:03
看更多

熱門文章

日公立小學制服改換亞曼尼 每套2萬讓家長氣瘋了

2018-02-09 10:16

嫌棄嫁妝太少 夫家「偷賣她一顆腎」換現金

2018-02-09 10:35

「一定要公開身分」 164億得主氣憤拿獎金告樂透

2018-02-09 11:11

道瓊再崩逾1,000點 美股陷入修正 市場無明顯利空

2018-02-09 06:33

羅傑斯：負債太高 下一個熊市會是此生最慘烈一次

2018-02-09 11:05

小倉鼠搭機遭拒 飼主照航空公司「建議」沖進馬桶

2018-02-09 14:00

台灣列名「飛彈復興」國家之一 加入全球武器競賽　

2018-02-09 12:17

Google翻譯點餐凸槌 挪威冬奧隊要1500顆蛋送1.5萬顆

2018-02-09 08:44

金正恩妹妹抵仁川 北韓金氏家族戰後訪問南韓第一人

2018-02-09 12:48

來不及！醫院走廊迎接新生命 孕婦急喊老公：快接住

2018-02-09 15:50

怎麼又崩跌了？對美股陷入修正的六點看法

2018-02-09 08:26

平昌冬奧開幕 南韓總統文在寅與「正」妹握手

2018-02-09 20:01

影／北韓金氏家族第一人 金與正踏上南韓國土

2018-02-09 15:32

【重磅快評】金正恩的妹妹是他最後一張王牌

2018-02-09 15:09

蘇格蘭牛舍驚見虎隻 警方僵持45分鐘後...是布偶

2018-02-09 21:46

目擊者手繪小偷畫像似「史努比」 竟讓警方成功抓到人

2018-02-09 11:36

台積電大跌 率台股ADR全墨 跟進美股下殺

2018-02-09 06:50

美元漲勢鬆動 美股重挫推升避險貨幣需求

2018-02-09 07:10

facebook反性騷擾新規 約會被拒一次就不能再提

2018-02-09 15:42

影／北韓藝術團華麗首演 多首經典歌曲博滿堂彩

2018-02-09 13:04

日研究加班超過60小時 幸福指數竟會上升

2018-02-09 20:27

美股崩盤全民財富縮水了嗎？其實多數人不痛不癢

2018-02-09 11:44

IS也有「披頭四」 最後兩名在逃劊子手被俘！

2018-02-09 09:01

美國航空機票超賣「趕客率」創新低

2018-02-09 10:51

美股再度大跳水 全球富豪身價瞬跌近1,000億美元

2018-02-09 08:50

繪圖晶片需求強勁 Nvidia財報大勝預期

2018-02-09 06:45

憂升息腳步接近 道瓊再挫逾千點

2018-02-09 08:18

美國會休會 政府再度關門

2018-02-09 12:08

北韓金氏家族破冰抵南韓 金與正掀熱潮

2018-02-09 16:42

幸福企業 工作四天照領五天薪！

2018-02-09 13:35

涉走私人口、強暴女員工 中餐館華裔東主面臨終身監禁

2018-02-09 17:46

冬奧選手獲贈手機 伊朗硬要北韓落空

2018-02-09 16:55

美股開盤報喜 三大指數齊漲

2018-02-10 03:37

文在寅明在青瓦台接見金與正等北韓高層

2018-02-09 19:47

全球股市大地震 這兩個股市失血最多

2018-02-09 23:48

懸案偵破！邊界巡邏員之死 「意外」打臉川普

2018-02-09 17:07

美股頻頻重挫 分析師建議這麼做

2018-02-09 08:47

抓娃娃機到處有 連小孩也有得抓？

2018-02-09 12:16

匯市波動不斷怎解？業內人士：看準美元走軟就對了

2018-02-09 10:18

升息與不確定 美股多頭走勢反轉進入修正

2018-02-09 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top