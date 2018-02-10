UN促北韓名義領袖展開對話 終結核危機

2018-02-10 03:34 中央社 紐約聯合國總部9日綜合外電報導



聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。 美聯社 分享 facebook 聯合國發言人今天指出，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與北韓名義國家元首金永南（Kim Yong Nam）在南韓短暫交留期間，敦促金永南就終結核危機展開對話。

法新社報導，在平昌冬季奧運開幕儀式前，金永南和古特瑞斯共同參加晚宴。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示：「他（古特瑞斯）確有與金永南短暫交流。」

哈克還說，古特瑞斯再度「重申他期盼和希望各方從事對話，以達成朝鮮半島和平去核化的目標」。

金永南現正率領北韓代表團參與平昌冬奧，其中也包括金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）。