利比亞清真寺內炸彈爆炸 2死55傷

2018-02-10 03:29 中央社 班加西9日綜合外電報導



醫護人員表示，利比亞東部城市班加西（Benghazi）一處清真寺內今天發生兩起炸彈爆炸，造成2人死亡和55人受傷。

路透社報導，2週前，這個利比亞第2大城市另一處清真寺也發生兩起炸彈爆炸，約35人喪生。

當地居民說，今天的爆炸事件發生在馬久里（Majouri）地區一處小清真寺。軍方人士指出，爆炸裝置被裝在袋中置於清真寺門邊，似乎是手機由遠處遙控引爆。

班加西目前由利比亞國民軍（Libyan National Army, LNA）所掌控。

直至去年底，LNA與部分有關伊斯蘭國（IS）和蓋達組織（al Qaeda）等伊斯蘭主義分子戰鬥。