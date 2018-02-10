墨西哥太平洋岸規模5.8地震 未傳災情

2018-02-10 03:12 中央社 墨西哥市9日綜合外電報導



規模5.8地震今天侵襲墨西哥太平洋沿岸，震央位於曼札尼約港（Manzanillo）附近，目前未傳出重大傷亡或損害災情。

美國地質調查所（USGS）表示，這起地震的震央位於曼札尼約港西南方約50公里處，震源深度僅10公里。