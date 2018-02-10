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新加坡航空展 專家：F-35B展示具雙重意涵

2018-02-10 02:45中央社 新加坡9日專電

圖為遊客跟F-35B戰鬥機合影留念 美聯社。
圖為遊客跟F-35B戰鬥機合影留念 美聯社。
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新加坡航空展號稱亞洲規模最大，台灣軍事觀察家說，美國這次首度在東南亞展示F-35B戰鬥機，兼具商業及外交軍事意涵。

來星參與航展的軍事觀察家楊于勝表示，繼上次2016年星國航展美國F-22戰機現身後，美國F-35B戰機今年首度在新加坡航空展亮相，也是首次在東南亞現身，儘管只是靜態展示，卻具有商業與外交軍事雙重意涵。

楊于勝告訴中央社記者，東南亞市場具有龐大商機，各國航空及軍火業競爭激烈，尤其，美國軍火去年輸出獲利成長，今年川普政府更責成外交官投入推銷行列，有更多廠商參與新加坡航展，爭取商機與布局衝勁十足。

他分析，南海局勢仍受東南亞國家高度關注，加上美國也十分關注南亞情勢發展，具短場起降能力的F-35B現身星國航展，其實也代表美方對南海議題或「開放且自由的印太區域」戰略有重要的外交軍事意涵。

新加坡航展從2月6日到11日在樟宜展覽中心舉行。今年不乏國家中山科學研究院、漢翔航空工業有限公司及中華民國軍方人員出席。

楊于勝表示，這個在亞洲受矚目的大規模航展，聚集1062家來自50國業者參與，龐大的貿易及新科技交易平台，始終受到航空太空工業與國防單位重視。

他還說，台灣在國防自主的目標下，多家台灣航太業者都參與這次航展，拓展合作商機，特別是台灣區航太工業同業公會（TAIA）與菲律賓航太公會（AIAP）在航展期間簽署交流合作備忘錄，更象徵「新南向政策」成效。

兩年一度的新加坡航展前後6天，前4天是商展，最後兩天開放民眾參觀。這次有超過10萬名航太界專業人士與會。

新加坡航空東南亞F-35

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