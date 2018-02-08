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文在寅10日與北韓代表團共進午餐 將會晤金正恩之妹金與正

2018-02-08 15:58聯合報 記者張佑生╱即時報導

南韓總統文在寅（圖）將在10日會晤金正恩的胞妹金與正。歐新社
南韓總統文在寅（圖）將在10日會晤金正恩的胞妹金與正。歐新社
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南韓總統府8日宣布，總統文在寅將於10日與北韓參加平昌冬奧的代表團共進午餐，屆時將會晤北韓名義上的國家元首金永南以及最高領導人金正恩的胞妹金與正。

北韓文在寅金正恩
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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