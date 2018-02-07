親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡總統醫院探視震災傷患 陸客說謝謝總統

台灣最美風景！旅客、列車長下車幫忙搬賑災物資

波蘭限制集中營用詞法案 總統簽署成法

2018-02-07 14:58中央社 華沙6日綜合外電報導

波蘭總統杜達今天簽署備受爭議的納粹大屠殺相關法案成為法律。此法禁止以「波蘭死亡集中營」等字眼稱呼國內集中營，目的是保護波蘭國際形象，卻遭批否認史實和限制言論自由。

法新社報導，總統杜達（Andrzej Duda）表示，他也會將立法提交波蘭憲法法庭（ConstitutionalTribunal），審查是否符合保障言論自由的標準。

法案規定，任何將「第三帝國（納粹德國）所犯罪行，或其他違背人權、和平及戰爭罪行的責任或共同責任，歸咎於波蘭民族或國家者」，都適用本法，違者可處罰金或最高3年有期徒刑。

立法宗旨是避免人們談及如「奧斯維辛」（Auschwitz-Birkenau）等「納粹德國死亡集中營」時，只因營區位在波蘭，就把集中營誤稱為是「波蘭的」。

以色列近日呼籲撤銷法案，認為波蘭意圖撇清他們在納粹德國屠殺猶太人事件的責任，也恐扼殺言論自由。他們憂心，如果倖免於大屠殺的猶太人在作證時談到波蘭涉嫌戰爭罪，恐會因此遭到起訴。

但杜達和其他波蘭領導階層堅持，立法並未限制本於史實、與大屠殺議題有關的言論自由。

杜達今天在華沙告訴記者：「我決定簽署法案，但也會提交憲法法庭審查。」

他說這項決定「維護波蘭的利益、我們的尊嚴和史實」，且對於「那些特別關心納粹大屠殺歷史真相的人」，也有「顧慮他們的感受」。

以色列今天表示，他們「持續與波蘭當局溝通」，仍然希望「就改變與修正達成共識」。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）則說，華府對杜達簽署爭議性法案的舉動感到「失望」。

提勒森以「我們密切的盟友」稱呼波蘭，承認「波蘭的死亡集中營」這種說法「讓人痛心，也引發誤會」。但他也說，在對抗歷史錯誤時，仍應保障基本自由。

聯合國教科文組織2007年接受波蘭要求，將世界遺產名錄中的「奧斯維辛集中營」正名為「前納粹德國奧斯維辛－比克瑙集中營」。

波蘭集中營納粹
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

水災土石流大增 印尼發布極端氣候警告

2018-02-07 15:11

北韓藝術團抵南韓 被罵「敵人的妓女」

2018-02-07 14:29

北韓藝術團郵輪抵南韓遭抗議 平壤痛斥神經病

2018-02-07 13:32

影／玄松月率三池淵樂團抵南韓 保守派團體抗議

2018-02-07 13:27

美副總統赴冬奧前 訪日本愛國者飛彈陣地

2018-02-07 13:16

南韓抗生素使用比率 OECD國家排第一

2018-02-07 12:32

28小時週工時抗爭有果 德國資方妥協！

2018-02-07 12:13

美揭櫫新核武政策 北韓機構：川普尋求核戰

2018-02-07 10:05

人類是man還是people？加國總理遭批「假會」

2018-02-07 09:41

潘斯和被北韓虐死大學生父親 將參加平昌冬奧

2018-02-07 09:29

美防長馬提斯：中俄對美構成巨大威脅

2018-02-07 06:44

俄駐敘利亞大馬士革貿易代表處 遭炮擊

2018-02-07 06:09

準駙馬欠債？ 日公主延後婚期

2018-02-07 00:40

南韓人怒吼：反對「平壤冬奧」

2018-02-07 00:40

潘斯訪日韓 不排除見北韓官員

2018-02-07 00:40

日本真子公主延後婚期 宮內廳：無關坊間報導

2018-02-06 22:15

北韓藝術團搭郵輪抵南韓 吃住在船上

2018-02-06 21:14

杜特蒂打擊名車走私 充公銷毀不拍賣

2018-02-06 20:58

未婚夫家醜聞不斷 日本真子公主宣布婚事延期

2018-02-06 19:27

美副總統潘斯與日相安倍 在平昌冬奧的禮遇還輸他

2018-02-06 18:52

星國航空展 南韓黑鷹特技小組起飛發生意外

2018-02-06 17:41

美朝關係可能破冰？美副總統不排除冬奧會上見北韓官員

2018-02-06 17:31

影／度假天堂陷入政治危機 馬爾地夫進入緊急狀態

2018-02-06 17:28

解放軍封鎖金門 差點成為美國核攻擊目標

2018-02-06 16:43

川普誤批英健保 惹火全英國

2018-02-06 16:20

歐派人馬給的？ 英特工公布未曝光反川普資料

2018-02-06 16:08

聽IOC建議 韓外交部：冬奧時不會使用標記獨島旗幟

2018-02-06 15:39

伊凡卡將率團出席冬奧閉幕式？韓青瓦臺：正跟美方商討

2018-02-06 15:25

南韓媒體狂追北韓選手 平昌奧運快變「平壤奧運」

2018-02-06 15:15

倡女權聲勢猛烈 希拉蕊籲美捍衛國際人權

2018-02-06 14:56

北韓冬奧藝術團啟程 金正恩胞妹金與正送行

2018-02-06 14:50

美國副總統 啟程訪日、韓

2018-02-06 14:43

星國航展飛行表演 粉絲捕捉精彩瞬間

2018-02-06 14:33

影／下台聲浪高漲 南非總統朱瑪恐難逃國會不信任案

2018-02-06 12:40
看更多

熱門文章

解放軍封鎖金門 差點成為美國核攻擊目標

2018-02-06 16:43

未婚夫家醜聞不斷 日本真子公主宣布婚事延期

2018-02-06 19:27

亞馬遜網購吹風機 她一開瞬間變「噴火槍」

2018-02-06 21:20

地表最難纏的蝦攻陷全歐 「快派強國人嗑光光」

2018-02-07 09:00

川普想學獨裁國家？ 美國準備閱兵秀肌肉

2018-02-07 09:54

美股震盪收高 道瓊創兩年來最大單日漲幅

2018-02-07 07:38

星國航空展 南韓黑鷹特技小組起飛發生意外

2018-02-06 17:41

SpaceX火箭首射成功 特斯拉前往火星中

2018-02-07 05:23

自幼被領養 少女找到生父亂倫結婚生子

2018-02-06 16:49

南極臭氧層破洞漸修復 但別高興得太早

2018-02-07 11:36

道瓊早盤劇烈震盪近600點 開盤先瀉567點

2018-02-06 22:43

全球股市「屠殺潮」持續！歐股開盤重挫3％

2018-02-06 16:23

外媒：下一枚未爆彈 中國的退休金缺口有多大

2018-02-06 23:19

美股暴跌全球富豪一天丟3兆 「股神」1千5百億最慘

2018-02-06 22:19

SpaceX最強重型火箭升空 奔向火星

2018-02-07 08:18

狂瀉逾千點反彈 道瓊收盤大漲567點

2018-02-07 05:45

永凍土1.2億公升神經毒素汞 將因暖化釋放大氣中

2018-02-06 17:37

假傳教、真綁架賣春？ 喬治亞州大謠言四起

2018-02-07 03:20

準駙馬欠債？ 日公主延後婚期

2018-02-07 00:40

日本福井縣40年來最大降雪 上千輛汽車動彈不得

2018-02-06 18:01

人類是man還是people？加國總理遭批「假會」

2018-02-07 09:41

冬奧選手村男廁 保險套銷超快

2018-02-06 19:49

比特幣止跌了！美國監管部門發言穩定民心

2018-02-07 09:04

川普承諾跳票！美去年貿易赤字增1成　對陸逆差也創高

2018-02-06 23:12

新興亞股警訊 資金大退潮

2018-02-07 02:35

影／度假天堂陷入政治危機 馬爾地夫進入緊急狀態

2018-02-06 17:28

SpaceX定位不明…一場商業豪賭

2018-02-07 02:41

影／煮出「超級大熱奶」杜拜再創金氏世界紀錄

2018-02-06 17:06

北韓藝術團搭郵輪抵南韓 吃住在船上

2018-02-06 21:14

IIF示警：資金正大舉撤離新興市場

2018-02-07 00:05

利空不斷 比特幣殺破6000美元

2018-02-07 00:46

美防長馬提斯：中俄對美構成巨大威脅

2018-02-07 06:44

影／最強火箭獵鷹重型 成功將特斯拉跑車送上太空

2018-02-07 14:24

陸品牌奪走市占率 印度手機協會：願與台灣加強合作

2018-02-06 21:05

真的要來了！金正恩胞妹金與正確定出訪南韓冬奧

2018-02-07 15:22

川普抓狂中 美中貿易逆差史上新高

2018-02-07 09:39

狂瀉逾千點反彈 道瓊接近收盤時大漲2%

2018-02-07 04:48

SpaceX最強重型火箭 首次試射即將登場

2018-02-06 23:22

招牌「大麥克」50歲啦！ 麥當勞推限量大麥克三兄弟

2018-02-07 15:08

南韓人怒吼：反對「平壤冬奧」

2018-02-07 00:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top