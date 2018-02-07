波蘭限制集中營用詞法案 總統簽署成法

2018-02-07 14:58 中央社 華沙6日綜合外電報導



波蘭總統杜達今天簽署備受爭議的納粹大屠殺相關法案成為法律。此法禁止以「波蘭死亡集中營」等字眼稱呼國內集中營，目的是保護波蘭國際形象，卻遭批否認史實和限制言論自由。

法新社報導，總統杜達（Andrzej Duda）表示，他也會將立法提交波蘭憲法法庭（ConstitutionalTribunal），審查是否符合保障言論自由的標準。

法案規定，任何將「第三帝國（納粹德國）所犯罪行，或其他違背人權、和平及戰爭罪行的責任或共同責任，歸咎於波蘭民族或國家者」，都適用本法，違者可處罰金或最高3年有期徒刑。

立法宗旨是避免人們談及如「奧斯維辛」（Auschwitz-Birkenau）等「納粹德國死亡集中營」時，只因營區位在波蘭，就把集中營誤稱為是「波蘭的」。

以色列近日呼籲撤銷法案，認為波蘭意圖撇清他們在納粹德國屠殺猶太人事件的責任，也恐扼殺言論自由。他們憂心，如果倖免於大屠殺的猶太人在作證時談到波蘭涉嫌戰爭罪，恐會因此遭到起訴。

但杜達和其他波蘭領導階層堅持，立法並未限制本於史實、與大屠殺議題有關的言論自由。

杜達今天在華沙告訴記者：「我決定簽署法案，但也會提交憲法法庭審查。」

他說這項決定「維護波蘭的利益、我們的尊嚴和史實」，且對於「那些特別關心納粹大屠殺歷史真相的人」，也有「顧慮他們的感受」。

以色列今天表示，他們「持續與波蘭當局溝通」，仍然希望「就改變與修正達成共識」。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）則說，華府對杜達簽署爭議性法案的舉動感到「失望」。

提勒森以「我們密切的盟友」稱呼波蘭，承認「波蘭的死亡集中營」這種說法「讓人痛心，也引發誤會」。但他也說，在對抗歷史錯誤時，仍應保障基本自由。

聯合國教科文組織2007年接受波蘭要求，將世界遺產名錄中的「奧斯維辛集中營」正名為「前納粹德國奧斯維辛－比克瑙集中營」。