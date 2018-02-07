美將領警告 與北韓爆發戰爭將情況險惡

2018-02-07 02:52 中央社 澳洲達爾文6日綜合外電報導



美國參謀首長聯席會議主席登福德將軍今天警告，若與北韓爆發戰爭，情況將非常「險惡」，但他又說，美國仍希望找到和平方式解決這場危機。

法新社報導，鄧福德（Joe Dunford）指出，五角大廈的角色是藉由提供有關美國作戰能力的明確訊息，促進外交上的努力。

他走訪暫時派駐澳洲達爾文（Darwin）一處空軍基地的美國陸戰隊後，告訴隨行記者：「如今，這個問題的軍事層面在於強化提勒森（Rex) Tillerson）國務卿的經濟和外交施壓攻勢。」

鄧福德表示：「他的外交努力有可靠的軍事力量擔保。」

他強調，對於北韓推動發展能夠攻擊美國本土的洲際彈道飛彈，美國將尋求和平解決此事。

但他也表示，美國總統川普曾詢問他和國防部長馬提斯（Jim Mattis）「全面的」軍事選項。

有官兵問起，萬一與北韓爆發戰爭，要如何避免上次韓戰的慘重傷亡，鄧福德表示，如今美軍與10年前相比都已大不相同，但是「總歸而言，如果我們要在朝鮮半島作戰，將會是場險惡的戰爭，將得派遣陸戰隊和陸軍在陸地上與我們的盟國和夥伴並肩作戰」。

鄧福德也在未點名中國的情況下指出，儘管競爭對手不實指稱美國的影響力正在衰退，美國對亞太地區的承諾仍然堅定不移。