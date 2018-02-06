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男人比女人更想長生不老？科技大亨投資研究長壽秘方

2018-02-06 14:20聯合報 記者季晶晶╱即時報導

古代帝王將相追求長生不老，現今，在商場上所向披靡的億萬富翁也認為，他們該延年益壽。目前已有多家生物科技公司，取得矽谷財富的支持，致力解決「死亡問題」。

這是知名科技創業家提爾 、TED演講寵兒德格瑞（Aubrey de Grey）、谷歌旗下Calico長壽實驗室，以及亞馬遜創辦人貝佐斯帶頭鼓吹的研究。獨立機構美國國家醫學院最近也出資，希望「終結衰老」。

致力長壽研究的企業家薩貝提（Arram Sabeti）接受《紐約客》訪問時說，長生不老的主張「不違反物理定律，我們能夠實現」。

但紐時專欄作家洪恩（Dara Horn）不安指出，在這股潮流裡，有件事未受關注卻有些讓人起雞皮疙瘩：公開支持延年益壽者主要是男性。

當然也有專注長壽的女性研究人員：布雷克本2009年因染色體端粒研究獲諾貝爾獎；Calico實驗室負責衰老研究的副總裁肯揚，早在長壽研究火紅之前已投身於此；她的門生戴明現在執掌一家相關的創投基金。

但這些女性聚焦於與衰老有關的病理學，大致相當於癌症研究。她們似乎不渴望青春之泉。

布雷克本在新書裡說得很明確：「我們的研究是否表明，維護染色體端粒就能活到幾百歲？不。所有人的細胞都會衰老。我們終將一死。」凱揚曾說她的研究目標是「活得健康，然後熄燈」。甚至連23歲的戴明也指出，「衰老對我們有天生的重要意義。」

她們不像現年74歲的時尚大亨尼加德（Peter Nygard）表現得那樣猖狂。他在廣告片裡接受注射自己的幹細胞，以扭轉衰老，並且宣稱，傳聞發現青春不老泉的西班牙探險家德萊昂，想法沒錯，只是太早了，「此一時，彼一時。」

但此時又時何時？最近「我也是（受害者）」（#metoo）運動風起雲湧，多位有權勢的男性陸續爆出性騷擾和性侵指控，例如前好萊塢製片溫斯坦，認為年輕女性的軀體可供其隨意享用。

洪恩認為，他們的下流行為為何毫無忌憚，原因很多，其中有一點太明顯而未被談及：這些人相信他們所向無敵，覺得自己的身體是自己的，別人的卻能隨他們處置。

女性在體力上一直處於弱勢，連晚上穿越停車場，都必須握緊鑰匙，小心翼翼怕被伸魔爪。直至近期，女性才廣泛參與政治公共事務，男性也才被期待要照料老弱病殘。

洪恩指出，在歷史的長河裡，僅在最近極短暫的時間裡，男性才開始分擔過去完全落在女性身上的日常勞務：照料另一個人吃喝拉撒睡。不管那是幼兒、病人還是老人，女性在做飯、餵食、為其穿衣和沐浴中，周而復始付出無盡的勞動。

日復一日的奉獻，哪怕只為滿足他人的期望，都可能徹底改變一個人，迫使那人從別人的觀點來看事情：他餓了嗎？累了嗎？背疼嗎？他想說什麼？

今日的男女不平等，最明顯的解決方案是讓更多的女人掌權。如果我們真的希望創造一個平等的社會，我們也需要讓更多的女性進入董事會，同時讓更多男性去做護士、換尿布，於日常生活學習同理心，體會別人的身體感受。

這在演化上聽起來很不可能，但並沒有違反任何物理法則，值得大力投資，不該亞於戰勝死亡的研究。

也許只有獲得永生的希望，才能吸那些只關心自己的人，投資老年癡呆症等問題的研究。果真如此的話，有一天大家可能覺得抗拒死亡的愚蠢努力，也能成為造就有價值成果的手段。

洪恩建議嚮往永生的男性，暫停下來思考內心的可怕空虛感。死亡是最終極的脆弱。所有人到時都必須面對女性早已了然於胸的事實：我們都不過是一具軀殻而已。

谷歌旗下Calico長壽實驗室官網頁面。
谷歌旗下Calico長壽實驗室官網頁面。
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諾貝爾獎沐浴

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