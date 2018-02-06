印媒：中國霸道 東協印度應與台灣合作

2018-02-06 14:11 中央社 新德里6日專電



「印度時報」（Times of India）資深編輯高許近日在印時部落格撰文指出，中國片面啟用M503等航線，與近幾年在東海、南海橫行霸道如出一轍，東協和印度應與台灣合作。

高許（Rudroneel Ghosh）的文章從印度與東協關係，以及當前中國在東亞地區強勢外交的情勢談起，指外界認為美國勢力正從東亞消退，中國自然更肆無忌憚地擴大影響力，塑造對它有利的區域機制與規則，如中國日前宣布計畫創設有關「一帶一路」爭議解決的國際法庭，即可見一斑。

因此，文章指出，為維護自身利益且平衡中國崛起、保護本國資產，東協國家正努力降低對中國的依賴，加強與印度的關係；而台灣，正是東南亞國家和印度都應加強合作的對象，因為台灣是中國政策中最敏感的部分。

文章又談到，在中國中斷官方交流與溝通情況下，正為台灣創造諸多難題，包括中國1月片面宣布啟用穿越台灣海峽的4條航線：M503與W121、W122和W123等3條延伸航道。

高許說，台灣認為中國上述舉措違反兩岸在2015年達成的共識，且威脅區域安全，損害飛航安全，與台北飛航情報區內從台灣本島飛往金馬離島的國內航線距離過近；但中國則稱，上述航線間距離足夠，符合國際規範。

文章指出，顯然，兩岸上述航線爭議，和中國在過去幾年與相關東亞、東南亞國家在東海、南海的爭端如出一轍；隨著中國影響力日增，引發的關切是「北京在主權聲索方面橫行霸道強壓對方，扭曲遊戲規則」。

因此，高許文章表示，東亞國家期盼團結合作，避免中國扭曲遊戲規則等情形發生。

高許認為，東協國家與印度宜與台灣協調合作，台灣也希望在新南向政策下，有意深化與東南亞和南亞各國之間關係。相關國家的合作目的，應是創造一個真正多元的印度洋太平洋區域，尊重各國主權、確保公平和航行自由，擴大對話及促進區域內所有國家的雙贏夥伴關係。

文章最後指出，台灣深信形塑多元的印太秩序，符合各國利益；這也使得台灣成為當前東亞地緣政治版圖的重要一環，新德里應牢記在心。