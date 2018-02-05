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莫斯科降雪量破紀錄 1死數人傷

2018-02-05 01:36中央社 莫斯科4日綜合外電報導

俄羅斯首都莫斯科出現有紀錄以來的最大降雪量後，市長及相關機構表示，至少有一人喪生，數人死亡。

法新社報導，俄國氣象局表示，莫斯科24小時內的降雪量，已逾每月平均降雪量的一半，莫斯科今天上午已被厚度達43公分的積雪覆蓋。

莫斯科市長索比亞寧（Sergeyi Sobyanin）在社群網站VKontakte說：「一人被扯下電線的傾倒大樹砸中而死。」他又說，已有2000多棵樹因雨雪倒落。

索比亞寧後來發布推文說：「最新消息指出，5人受傷，民眾請小心。氣象預報指天氣將更為惡劣。」他也警告將有強風來襲。

莫斯科市的機場已有數十個航班因天候延誤，幾個航班遭取消。

俄羅斯首都莫斯科出現有紀錄以來的最大降雪量後，市長及相關機構表示，至少有一人喪生...
俄羅斯首都莫斯科出現有紀錄以來的最大降雪量後，市長及相關機構表示，至少有一人喪生，數人死亡。 美聯社
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莫斯科降雪俄羅斯

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