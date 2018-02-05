東協外長非正式會議 南海議題仍居關鍵

2018-02-05 00:38 中央社 新加坡4日專電



東協外長非正式會議今天舉行，針對區域及國際局勢發展交換意見，學者分析認為，南海議題仍是其中重點，相信「南海行為準則」會在會後有明確方向，進而展開細部協商。

新加坡今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，今天舉行的外交部長非正式會議也是新加坡在擔任輪值主席國任內主辦的首場外長會議。

政治大學國際關係研究中心教授劉復國告訴中央社記者，東協外長非正式會議通常在年初舉行，討論東協輪值主席國的一整年重點工作，諸如東協智慧城市網絡、東協國家發展願景等，以及東協國家會在新加坡擔任輪值主席國的主導之下，發展諸如對美、日及中國大陸等國的對外關係。

對於南海議題，劉復國指出，「南海行為準則」（COC）相信在這次外長非正式會議後也會有更明確的共同方向，確定更為具體內容、並設定時程。

另外，他認為，新加坡總理李顯龍去年訪問北京，外界或認為是修補星中關係，但從另一角度觀察，未嘗不是先知會北京，新加坡今年的輪值主席國角色以及欲推出的區域政策方向，是否意味東協在南海議題的態度上對大陸出現軟化跡象，也值得觀察。

根據新加坡外交部晚間發布聲明，今天的非正式會議由外長維文主持，與會外長依據「韌性團結·創新求變」主題，討論東協工作重點。東協去年慶祝成立50周年，這次的非正式峰會將為各成員會提供良好契機，討論東協共同體前進方向。

今年是新加坡第4次擔任東協輪值主席國。新加坡上一次擔任輪值主席國是在2007年。