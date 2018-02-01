歐盟：2017年庇護申請人數將近減半

2018-02-01 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



歐盟的庇護支援辦公室（EASO）2月1日表示，2017年在歐洲尋求國際保護的人數，較前一年減少近半數，多數的庇護申請者為敘利亞難民。

EASO說，2017年，在歐盟國家與挪威、瑞士尋求庇護的人數為70萬6913人，較前一年減少43%。

申請庇護的敘利亞人為9萬8000人，伊拉克、阿富汗、奈及利亞3國申請庇護的人數共4萬餘人。