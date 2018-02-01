英國務大臣質詢遲到羞愧辭職 梅伊婉留

2018-02-01 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



英國國際發展部國務大臣貝茲(Michael Bates)1月31日準備到國會接受質詢時遲到數分鐘，他致歉後表示自覺羞愧，當場宣布辭職，引來同僚譁然，不過他的辭呈隨後已被首相梅伊拒絕。

星島日報報導，貝茲勳爵 當天下午3時原本排定要在上議院回答工黨議員李斯特的提問，他遲到數分鐘，結果由他人代答。他其後在台上致歉說：「過去5年，我很榮幸能代表政府站在這裏回答問題。我始終相信，我們應該盡可能用最高標準的禮節與尊重，代表政府應對立法機構提出的合法問題。」

他隨後表示，自己因「失禮」感到「極度羞愧」，並宣布他將向首相辭職，隨後把文件夾在手臂下轉身離開，同僚試圖抓住他的手臂，也被他閃開。

英國廣播公司（BBC） 報導，首相府表示，貝茲的辭職「並不必要」，他也已經接受慰留。

「被失禮」的李斯特接受「衛報」訪問時說，她事後寫了紙條，希望貝茲打消辭意。她說：「他是我最不希望因為我而下台的閣員。我跟他說，他是在答詢時最有禮貌的部長。雖然我在信裏沒有寫，不過有很多部長都沒有像他般禮貌，他們會閃避問題，不像他總是盡力回答。」