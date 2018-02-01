馬克宏翻轉法國經濟 Station F變樣板

2018-02-01 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



法國總統馬克宏（左二）和法國電信大亨尼爾（右）2017年中為全球最大新創事業孵化平台Station F揭幕時交談。美聯社 分享 facebook 法國總統馬克宏推動創新經濟策略，由老舊火車站變身孵化平台的Station F育成中心成為體現其願景的樣板。這個由法國電信大亨尼爾（Xavier Niel）注資成立的育成中心，有超過3500人入駐，希望在此發展的大約1000家新創事業，能壯大至足以和矽谷巨擘競爭的全球企業。

這是馬克宏寄望的經濟進行結構性改變的其中一環，法國經濟在多年遲滯後，本周證實重新回升：去年經濟成長率達1.9%，幅度是2011年以來最大；去年12月的企業信心指標則升至10年來最高。

2000年初期改革法國電信業的尼爾說，年輕創業家看到馬克宏璀璨崛起成總統，會思量：「你兩、三年前還沒沒無聞，39歲就當了總統。我現在起步，難道不能創立全球最大新創事業？有個傢伙成為法國總統，我25或30歲時為何不能獨自做大事？」

尼爾在巴黎市長伊達戈和前法國總統歐蘭德的支持下，2017年創立Station F，讓想創業的年輕人、金融業者和重要公家機構齊聚一堂，以培育法國剛萌芽的科技生態系統。

這個巨大空間裡充斥著能量和電子設備，員工多半是年輕人，他們在彩色沙發上休息，或在共享的會議室裡交換創意。

Station F 裡不只有法國人，也有來自不同國家的人。英國脫歐在即，尼爾積極吸引想離開倫敦的人才。

自Station F成長茁壯的創業人士包括杜索斯（Gildas Dussauze）。他成立虛擬實境社群平台Virtuoz不到3年，醒著的時間幾乎全用來尋找客戶和金援，現在已有錢支付6名員工的薪水。

尼爾說：「Station F和馬克宏的結合，確實已經翻轉法國形象，往好的方面走。是大膽、年輕、熱情的形象。」

但情況尚未臻完美。杜索斯說，法國銀行業的官僚氣息「與新創事業不合拍」。

不過，Station F設有來自郵政服務La Post和就業辦公室Pole Emploi等公家機構的代表，嘗試讓新創事業更能融入成為全國整體經濟活動的一部分。杜索斯說，他們「已完全改變了和我們說話的方式，採納我們的需求。」

雖然新創事業在法國經濟的占比仍小，但馬克宏、尼爾和Station F入駐者都期待該比率上揚。